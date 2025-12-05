पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई मजबूती और गति प्रदान की है. 7-लोक कल्याण मार्ग में लगभग तीन घंटे तक चली यह वार्ता न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि भविष्य की साझेदारी के लिए कई नए रास्तों को भी खोलती दिखाई दी.

हमारे संबंध इतिहास में गहराई से जुड़े हैं- पुतिन

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, हमारे संबंध इतिहास में गहराई से जुड़े हैं, लेकिन मायने शब्दों के नहीं, बल्कि उस सार के हैं, जो वास्तव में बेहद मजबूत और गहरा है. उन्होंने मुलाकात को 'दोस्ताना और सार्थक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया.

भविष्य की दिशा: AI से लेकर अंतरिक्ष तक

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत के दौरान कई क्षेत्रों में बड़े विस्तार की योजनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि रूस और भारत जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, वे दोनों देशों के बीच उच्च विश्वास स्तर को दर्शाते हैं. उन्होंने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विमानन, हाई-टेक सेक्टर, सैन्य-तकनीकी सहयोग, अंतरिक्ष जैसी चीजों का जिक्र किया.

वैश्विक मुद्दों पर खुली और सीधी बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और रूस वैश्विक मुद्दों पर, विशेषकर यूक्रेन पर, लगातार संवाद में हैं. पीएम मोदी ने कहा कि आप (व्लादिमीर पुतिन) मुझे ठीक-ठीक स्थिति बताते हैं. यह हमारे देशों के बीच मजबूत साझेदारी का प्रमाण है.

आर्थिक साझेदारी को नई ऊर्जा

मोदी ने उम्मीद जताई कि यह बैठक दोनों देशों की आर्थिक प्रगति में नई ऊर्जा डालेगी. मुझे विश्वास है कि यह बैठक नई उम्मीद जगाएगी और हमारी आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी. हमें बड़े परिणामों की उम्मीद है. प्रधानमंत्री मोदी ने निजी संबंधों की गर्माहट का उल्लेख करते हुए कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारा परिचय 25 वर्ष से भी पुराना है.