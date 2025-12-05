हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 Teaser: सनी देओल धमाका करने के लिए हैं तैयार, इस दिन रिलीज होगा 'बॉर्डर 2' का टीजर

Border 2 Teaser: सनी देओल की बॉर्डर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों पर रिलीज होने वाली है. अब मेकर्स फिल्म का टीजर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 05 Dec 2025 12:29 PM (IST)
बॉर्डर 2 सनी देओल की मोस्ट अवेटिड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का पहला पार्ट सुपरहिट साबित हुआ था. बॉर्डर ने एक बार फिर लोगों के अंदर देशभक्ति जगा दी थी. अब बॉर्डर 2 से सनी फिर से लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने वाले हैं. ये फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है मगर सनी ने इस साल भी फैंस को एक तोहफा देने का मन बना लिया है.

बॉर्डर में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल निभाते नजर आने वाले हैं. फिल्म से इन सभी के लुक भी सामन आ चुके हैं. अब फैंस को इसके टीजर का इंतजार है. अब ये इंतजार भी कुछ दिनों का रह गया है क्योंकि बॉर्डर 2 का टीजर जल्द ही रिलीज होने वाला है. इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है.

कब रिलीज होगा बॉर्डर 2 का टीजर

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 का टीजर 16 दिसंबर को रिलीज होने जा रहा है.16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है. ऐसे में बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज करने का ये एकदम सही समय है.  इस दिन बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज करने का मेकर्स का फैसला सही है. इससे लोगों के अंदर फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

बता दें बॉर्डर 2 बहुत खास होने वाली है. सनी पाजी एक बार फिर लड़ते नजर आएंगे. फर्क बस इतना है कि इस बार उनकी पूरी टीम नई होने वाली है. बॉर्डर 2 से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. फिल्म में एक्शन के साथ इमोशनंस भी नजर आने वाले हैं. टीजर लोगों को कितना इंप्रेस करता है ये इसके रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh)

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बॉर्डर 2 की रिलीज की बात करें तो ये 22 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है. हाल ही में फिल्म से दिलजीत दोसांझ का लुक सामने आया है. दिलजीत से पहले सनी देओल और वरुण धवन का लुक भी सामने आ चुका है.

Published at : 05 Dec 2025 12:29 PM (IST)
