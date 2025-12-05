हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
माही विज अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं. हालांकि, इस बार वो अपने कमबैक को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 12:50 PM (IST)
माही विज 10 सालों के बाद छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं. काफी लंबे वक्त से वो इस ब्रेक का इंतजार कर रही थीं और इसके लिए प्रार्थना कर रही थीं. अब जाकर उनकी मन्नत पूरी हुई है.

माही विज ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो उम्मीद खो चुकी थीं कि कभी छोटे पर्दे पर वापसी करेंगी. क्योंकि, लोगों ने उन्हें नकार दिया था.
इतना ही नहीं कुछ लोगों ने तो उन्हें उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से भी काम नहीं दिया था. लेकिन, एक्ट्रेस ने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करती रहीं.
एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने एक पोस्ट के जरिए ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है.अपने लेटेस्ट पोस्ट में माही ने भरोसे की बात कही है.
माही ने अपने पोस्ट में लिखा कि जिन लोगों ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया था.मैं आ रही हूं, उन सभी के घर और बिल्डिंग खरीदने.भरोसा रखना.
माही विज पिछले कुछ वक्त से अपने पति जय भानुशाली संग तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि, उन्होंने ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा है.
माही विज और जय भानुशाली के तीन बच्चे हैं. इनके बच्चों के नाम खुशी, राजवीर और तारा है. माही अक्सर अपने बच्चों के संग एंजॉय करती हुई नजर आती हैं.
माही विज बेशक इतने सालों से टीवी से दूर थीं. लेकिन, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थीं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 2.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
Published at : 05 Dec 2025 12:50 PM (IST)
