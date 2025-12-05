एक्सप्लोरर
10 साल का लिया ब्रेक, अब की टीवी पर धमाकेदार वापसी, ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब
माही विज अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं. हालांकि, इस बार वो अपने कमबैक को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं.
माही विज 10 सालों के बाद छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं. काफी लंबे वक्त से वो इस ब्रेक का इंतजार कर रही थीं और इसके लिए प्रार्थना कर रही थीं. अब जाकर उनकी मन्नत पूरी हुई है.
Published at : 05 Dec 2025 12:50 PM (IST)
Tags :Mahi Vij Seher Hone Ko Hai
