टीवी से गायब हुईं एरिका फर्नांडिस, ‘कसौटी ज़िंदगी की 2’ की एक्ट्रेस अब दुबई में चलाती हैं इवेंट कंपनी
‘कसौटी ज़िंदगी की 2’ में प्रेरणा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली एरिका फर्नांडिस किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, पिछले कई सालों से वो छोटे पर्दे से गायब हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की थी. हालांकि, साउथ इंडस्ट्री में कुछ खास सफलता नहीं मिली.
Published at : 04 Dec 2025 05:00 PM (IST)
टेलीविजन
