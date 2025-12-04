एरिका के फैंस अक्सर ये जानना चाहते हैं कि वो दुबई में क्या कर रही हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो ग्रोथ चाहती थी. जरूरी ये नहीं कि आपने कितना काम किया. जरूरी ये है कि क्या करना है.आगे क्या करना है. मैं थोड़ा रुका हुआ महसूस कर रही थी.