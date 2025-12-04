हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी से गायब हुईं एरिका फर्नांडिस, ‘कसौटी ज़िंदगी की 2’ की एक्ट्रेस अब दुबई में चलाती हैं इवेंट कंपनी

टीवी से गायब हुईं एरिका फर्नांडिस, ‘कसौटी ज़िंदगी की 2’ की एक्ट्रेस अब दुबई में चलाती हैं इवेंट कंपनी

‘कसौटी ज़िंदगी की 2’ में प्रेरणा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली एरिका फर्नांडिस किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, पिछले कई सालों से वो छोटे पर्दे से गायब हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Dec 2025 05:00 PM (IST)
'कसौटी ज़िंदगी की 2' में प्रेरणा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली एरिका फर्नांडिस किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, पिछले कई सालों से वो छोटे पर्दे से गायब हैं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की थी. हालांकि, साउथ इंडस्ट्री में कुछ खास सफलता नहीं मिली.

1/8
साउथ इंडस्ट्री में असफलता का स्वाद चखने के बाद एरिका फर्नांडिस ने टीवी की दुनिया में कदम रखा और वो छा गईं.
साउथ इंडस्ट्री में असफलता का स्वाद चखने के बाद एरिका फर्नांडिस ने टीवी की दुनिया में कदम रखा और वो छा गईं.
2/8
कई सालों तक टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद एक्ट्रेस दुबई शिफ्ट हो गईं. हालांकि, काम के सिलसिले में वो इंडिया आती रहती हैं.
कई सालों तक टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद एक्ट्रेस दुबई शिफ्ट हो गईं. हालांकि, काम के सिलसिले में वो इंडिया आती रहती हैं.
3/8
एरिका के फैंस अक्सर ये जानना चाहते हैं कि वो दुबई में क्या कर रही हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो ग्रोथ चाहती थी. जरूरी ये नहीं कि आपने कितना काम किया. जरूरी ये है कि क्या करना है.आगे क्या करना है. मैं थोड़ा रुका हुआ महसूस कर रही थी.
एरिका के फैंस अक्सर ये जानना चाहते हैं कि वो दुबई में क्या कर रही हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो ग्रोथ चाहती थी. जरूरी ये नहीं कि आपने कितना काम किया. जरूरी ये है कि क्या करना है.आगे क्या करना है. मैं थोड़ा रुका हुआ महसूस कर रही थी.
4/8
एरिका ने कहा कि वो और भी ज्यादा चीजें करना चाहती थीं. इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और दुबई में बहुत कुछ कर रही हैं.एक्ट्रेस ने बताया था कि भारत से दुबई शिफ्ट होना उनके कंफर्ट जोन से बिल्कुल भी बाहर नहीं था.
एरिका ने कहा कि वो और भी ज्यादा चीजें करना चाहती थीं. इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और दुबई में बहुत कुछ कर रही हैं.एक्ट्रेस ने बताया था कि भारत से दुबई शिफ्ट होना उनके कंफर्ट जोन से बिल्कुल भी बाहर नहीं था.
5/8
एरिका ने बताया कि उनका परिवार दुबई में ही रहता है. एक्ट्रेस दुबई में एक इवेंट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन कंपनी चलाती हैं, जिसका नाम सेलेस्टे मीडिया फिल्म प्रोडक्शन है.
एरिका ने बताया कि उनका परिवार दुबई में ही रहता है. एक्ट्रेस दुबई में एक इवेंट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन कंपनी चलाती हैं, जिसका नाम सेलेस्टे मीडिया फिल्म प्रोडक्शन है.
6/8
एरिका ने एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद नए करियर की शुरुआत की. इसे एक्ट्रेस अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद अध्याय बताती हैं.
एरिका ने एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद नए करियर की शुरुआत की. इसे एक्ट्रेस अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद अध्याय बताती हैं.
7/8
एरिका ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी कंपनी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उन्हें अपनी रचनात्मकता को नए तरीके से व्यक्त करने का मौका मिल रहा है.
एरिका ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी कंपनी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उन्हें अपनी रचनात्मकता को नए तरीके से व्यक्त करने का मौका मिल रहा है.
8/8
एरिका बेशक किसी टीवी शो में नजर नहीं आती हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर एक्टिव करती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 4.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
एरिका बेशक किसी टीवी शो में नजर नहीं आती हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर एक्टिव करती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 4.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
Published at : 04 Dec 2025 05:00 PM (IST)
Kasautii Zindagii Kay-2 Erica Fernandes

टेलीविजन फोटो गैलरी

