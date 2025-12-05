देशभर में इंडिगो की करीब 900 फ्लाइट्स कैंसिल होने का असर अब आम जनजीवन पर दिखने लगा है. इंडिगो की एक फ्लाइट की वजह से कर्नाटक के हुबली में बुधवार (3 दिसंबर) को अनोखा रिसेप्शन हुआ, जिसे देखकर मेहमान भी हैरान रह गए. दरअसल, यहां दूल्हा–दुल्हन की जगह दुल्हन के माता–पिता स्टेज पर बैठे. वहीं, नया शादीशुदा कपल भुवनेश्वर से ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए रिसेप्शन में शामिल हुआ. यह पूरी घटना इंडिगो फ्लाइट के अचानक कैंसिल होने के कारण हुई.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह रिसेप्शन हुबली की मेधा क्षीरसागर और भुवनेश्वर के संगम दास का था. दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इनकी शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में हुई थी. शादी के बाद दुल्हन के होमटाउन हुबली में 2 और 3 दिसंबर को रिसेप्शन आयोजित किया गया था, जिसके लिए घरवालों ने हुबली के गुजरात भवन में पूरी तैयारी कर रखी थी.

फ्लाइट ने दे दिया धोखा

कपल ने 2 दिसंबर को भुवनेश्वर से बेंगलुरु होकर हुबली पहुंचने की फ्लाइट बुक की थी, जबकि कुछ रिश्तेदारों ने भुवनेश्वर–मुंबई–हुबली के लिए फ्लाइट ली थी. हालांकि, 2 दिसंबर की सुबह 9 बजे की फ्लाइट न सिर्फ लगातार लेट होती रही, बल्कि अगले दिन 3 दिसंबर को सुबह करीब 4–5 बजे अचानक कैंसिल कर दी गई.

ऐन मौके पर बदला गया प्लान

फ्लाइट कैंसिल होने के बाद मेधा और संगम समय पर हुबली नहीं पहुंच सके. ऐसे में परिवार ने रिसेप्शन रद्द करने की जगह इसे ऑनलाइन करने का फैसला लिया. इसके लिए इवेंट पॉइंट पर स्क्रीन लगाई गई और दूल्हा–दुल्हन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेहमानों से जुड़े. स्टेज पर उनकी जगह दुल्हन के माता–पिता बैठे और उन्होंने मेहमानों का स्वागत किया.

A newlywed techie couple was forced to attend their own reception virtually after IndiGo cancelled their Bhubaneswar–Hubballi flights. With guests already invited, the bride’s parents set up a big screen at the venue.#IndigoDelay #indigochaos #Indigo #FlightCancellations pic.twitter.com/y7r1SH32Il — Sambhava (@isambhava) December 5, 2025

किसी तरह मैनेज किया गया कार्यक्रम

दुल्हन की मां ने बताया कि शादी 23 नवंबर को हुई थी और सब कुछ अच्छा रहा. हमने 2 और 3 दिसंबर को रिसेप्शन रखा था और सभी रिश्तेदारों को इनवाइट किया था. 3 दिसंबर को सुबह करीब 4 बजे पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है. हमने काफी इंतजार किया. उम्मीद थी कि वे किसी तरह पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. यह हमारे लिए बेहद दुखद था. तब तक सभी मेहमान आ चुके थे और हमें कार्यक्रम को किसी तरह मैनेज करना था. ऐसे में सभी से बात करने के बाद हमने स्क्रीन लगाई और ऑनलाइन रिसेप्शन किया.

ये भी पढ़ें: मेरी बेटी को पैड चाहिए... एयरपोर्ट पर बेबस पिता की चीखें सुन कांप जाएगा कलेजा, इंडिगो की लापरवाही पर भड़के यूजर्स