अफगान क्रिकेटर आफताब पर दिल हार बैठी हैं ये हसीना? 2 महीने में बनेंगी दुल्हनिया!
अर्शी खान आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.
अर्शी खान इस बार अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. रिपोर्ट के अनुसार वो अफगान क्रिकेटर आफताब आलम को डेट कर रही हैं और जल्द ही दुल्हन भी बन सकती हैं.
Published at : 05 Dec 2025 02:08 PM (IST)
