हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनअफगान क्रिकेटर आफताब पर दिल हार बैठी हैं ये हसीना? 2 महीने में बनेंगी दुल्हनिया!

अफगान क्रिकेटर आफताब पर दिल हार बैठी हैं ये हसीना? 2 महीने में बनेंगी दुल्हनिया!

अर्शी खान आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 02:08 PM (IST)
अर्शी खान आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

अर्शी खान इस बार अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. रिपोर्ट के अनुसार वो अफगान क्रिकेटर आफताब आलम को डेट कर रही हैं और जल्द ही दुल्हन भी बन सकती हैं.

1/7
टेली चक्कर के अनुसार अर्शी खान और आफताब आलम एक दूसरे के संग रिलेशनशिप में हैं और लंबे वक्त से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
टेली चक्कर के अनुसार अर्शी खान और आफताब आलम एक दूसरे के संग रिलेशनशिप में हैं और लंबे वक्त से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
2/7
एक-दूसरे के संग वक्त व्यतीत करने के बाद अर्शी और आफताब अब अपने रिश्ते को अगले फेज पर ले जाना चाहते हैं, यानी शादी करना चाहते हैं.
एक-दूसरे के संग वक्त व्यतीत करने के बाद अर्शी और आफताब अब अपने रिश्ते को अगले फेज पर ले जाना चाहते हैं, यानी शादी करना चाहते हैं.
3/7
रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर सबकुछ ठीक-ठीक रहा तो कपल फरवरी 2026 में शादी करने वाले हैं.
रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर सबकुछ ठीक-ठीक रहा तो कपल फरवरी 2026 में शादी करने वाले हैं.
4/7
शादी की खबरों को लेकर अर्शी और आफताब ने ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा है. लेकिन, एक्ट्रेस के फैंस उनकी शादी की खबरों को सुन काफी खुश हैं.
शादी की खबरों को लेकर अर्शी और आफताब ने ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा है. लेकिन, एक्ट्रेस के फैंस उनकी शादी की खबरों को सुन काफी खुश हैं.
5/7
अर्शी खान ने कुछ वक्त बाद शादी को लेकर बात की थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि वो जल्दबाजी में शादी नहीं करना चाहती हैं.
अर्शी खान ने कुछ वक्त बाद शादी को लेकर बात की थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि वो जल्दबाजी में शादी नहीं करना चाहती हैं.
6/7
एक्ट्रेस ने कहा था कि वो एक ऐसा रिश्ता चाहती हैं जो स्टेबल रहे. ऐसा ना हो कि बीच में असफल हो जाए.
एक्ट्रेस ने कहा था कि वो एक ऐसा रिश्ता चाहती हैं जो स्टेबल रहे. ऐसा ना हो कि बीच में असफल हो जाए.
7/7
अर्शी खान सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 6.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
अर्शी खान सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 6.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
Published at : 05 Dec 2025 02:08 PM (IST)
Tags :
Arshi Khan

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
इंडिया
पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक
पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
इंडिया
बिहार
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
