Bharti Singh Baby Shower: भारती सिंह ने होस्ट किया बेबी शावर, अंकिता लोखंडे से अली गोनी तक सेलेब्स का लगा तांता
Bharti Singh Baby Shower: टीवी की कॉमेडी क्वीन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने बेबी शावर होस्ट किया था. जिसमें टीवी के कई सितारे शामिल हुए थे. बेबी शावर की फोटोज वायरल हो रही हैं.
कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं. भारती की डिलिवरी से पहले इस कपल ने बेबी शावर होस्ट किया था. जिसमें टीवी के बड़े सितारे पहुंचे थे. बेबी शावर की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 04 Dec 2025 08:05 AM (IST)
भारती सिंह ने होस्ट किया बेबी शावर, अंकिता लोखंडे से अली गोनी तक सेलेब्स का लगा तांता
