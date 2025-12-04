हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनBharti Singh Baby Shower: भारती सिंह ने होस्ट किया बेबी शावर, अंकिता लोखंडे से अली गोनी तक सेलेब्स का लगा तांता

Bharti Singh Baby Shower: टीवी की कॉमेडी क्वीन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने बेबी शावर होस्ट किया था. जिसमें टीवी के कई सितारे शामिल हुए थे. बेबी शावर की फोटोज वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Dec 2025 08:08 AM (IST)
कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं. भारती की डिलिवरी से पहले इस कपल ने बेबी शावर होस्ट किया था. जिसमें टीवी के बड़े सितारे पहुंचे थे. बेबी शावर की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

1/8
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने कुछ समय पहले ही अपने व्लॉग में भारती की प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. उसके बाद से फैंस और सेलेब्स हर कोई बहुत एक्साइटेड है.
2/8
कुछ दिनों पहले भारती के दोस्तों ने उनके लिए बेबी शावर होस्ट किया था. अब भारती ने बेबी शावर पार्टी होस्ट की है.
3/8
बेबी शावर में भारती पिंक कलर की गाउन में पहुंची थीं. बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए भारती बहुत प्यारी लग रही थीं. वहीं गोला और हर्षि ट्विनिंग करते हुए नजर आए.
4/8
भारती के बेबी शावर में कई बड़े सितारे पहुंचे थे. फिल्ममेकर फराह खान भी पहुंची थीं.
5/8
लाफ्टर शेफ्स 2 में भारती के साथ काम कर चुकीं रुबीना दिलैक अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ पहुंची थीं.
6/8
अली गोनी और जैस्मिन का भी कूल लुक देखने को मिला. दोनों ने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए.
7/8
बेबी शावर की इनसाइड फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं. टीवी की दुनिया के कई बड़े सितारे पहुंचे. भारती की लाफ्टर शेफ्स की पूरी टीम भी नजर आई.
8/8
इस फोटो में भारती सिंह और रीम शेख साथ में बहुत प्यारी लग रही हैं. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 04 Dec 2025 08:05 AM (IST)
Bharti Singh Aly Goni Ankita Lokhande Bharti Singh Baby Shower Reem Shaikh

टेलीविजन फोटो गैलरी

