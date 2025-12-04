एक्सप्लोरर
ईशा सिंह की 7 तस्वीरें, प्रियंका चाहर चौधरी से ग्लैमरस में चार कदम आगे है ये दूसरी 'नागिन'
एकता कपूर का शो नागिन 7 इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है. शो में प्रियंका चाहर चौधरी को लीड रोल में देखा जाएगा. लेकिन, इसमें एक और एक्ट्रेस भी नजर आने वाली हैं जिसका नाम ईशा सिंह है.
जी हां, ईशा सिंह भी नागिन 7 का हिस्सा है. हाल ही में जो प्रोमो रिलीज हुआ है, उसमें ईशा का लुक देखने को मिला. इस के फैंस उन्हें इस शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.
Published at : 04 Dec 2025 06:52 PM (IST)
Tags :Eisha Singh Naagin 7
