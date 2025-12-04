हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनईशा सिंह की 7 तस्वीरें, प्रियंका चाहर चौधरी से ग्लैमरस में चार कदम आगे है ये दूसरी 'नागिन'

ईशा सिंह की 7 तस्वीरें, प्रियंका चाहर चौधरी से ग्लैमरस में चार कदम आगे है ये दूसरी 'नागिन'

एकता कपूर का शो नागिन 7 इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है. शो में प्रियंका चाहर चौधरी को लीड रोल में देखा जाएगा. लेकिन, इसमें एक और एक्ट्रेस भी नजर आने वाली हैं जिसका नाम ईशा सिंह है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Dec 2025 06:52 PM (IST)
एकता कपूर का शो नागिन 7 इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है. शो में प्रियंका चाहर चौधरी को लीड रोल में देखा जाएगा. लेकिन, इसमें एक और एक्ट्रेस भी नजर आने वाली हैं जिसका नाम ईशा सिंह है.

जी हां, ईशा सिंह भी नागिन 7 का हिस्सा है. हाल ही में जो प्रोमो रिलीज हुआ है, उसमें ईशा का लुक देखने को मिला. इस के फैंस उन्हें इस शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.

1/7
ईशा सिंह बेशक नागिन 7 में नजर आएंगी. लेकिन, उनके नागिन लुक को मेकर्स ने अभी तक रिवील नहीं किया है.
ईशा सिंह बेशक नागिन 7 में नजर आएंगी. लेकिन, उनके नागिन लुक को मेकर्स ने अभी तक रिवील नहीं किया है.
2/7
शो के प्रोमो में ईशा सिंह को सिंपल लड़की के तौर पर दिखाया गया. प्रोमो देख सोशल मीडिया यूजर्स ने कयास लगाना शुरू किया कि शो में वो प्रियंका चाहर चौधरी की फ्रेंड या बहन की भूमिका निभाएंगी.
शो के प्रोमो में ईशा सिंह को सिंपल लड़की के तौर पर दिखाया गया. प्रोमो देख सोशल मीडिया यूजर्स ने कयास लगाना शुरू किया कि शो में वो प्रियंका चाहर चौधरी की फ्रेंड या बहन की भूमिका निभाएंगी.
3/7
हालांकि, नागिन 7 के सेट से ईशा सिंह की फोटो वायरल हो चुकी है, जिसमें उन्हें नागिन के कॉस्ट्यूम में देखा गया था.
हालांकि, नागिन 7 के सेट से ईशा सिंह की फोटो वायरल हो चुकी है, जिसमें उन्हें नागिन के कॉस्ट्यूम में देखा गया था.
4/7
रिपोर्ट के अनुसार नागिन 7 में ईशा सिंह ज्यादा वक्त तक नजर नहीं आएंगी. वो शो में कैमियो करती दिखाई देंगी.
रिपोर्ट के अनुसार नागिन 7 में ईशा सिंह ज्यादा वक्त तक नजर नहीं आएंगी. वो शो में कैमियो करती दिखाई देंगी.
5/7
रिपोर्ट के अनुसार शो में कुछ वक्त बाद ईशा सिंह के कैरेक्टर की मौत हो जाएगी, उसके बाद नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी के संग डोनल बिष्ट दिखाई देंगी.
रिपोर्ट के अनुसार शो में कुछ वक्त बाद ईशा सिंह के कैरेक्टर की मौत हो जाएगी, उसके बाद नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी के संग डोनल बिष्ट दिखाई देंगी.
6/7
बता दें ईशा सिंह ने अपने करियर की शुरुआत इश्क का रंग सफेद से की थी. इस शो में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था.
बता दें ईशा सिंह ने अपने करियर की शुरुआत इश्क का रंग सफेद से की थी. इस शो में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था.
7/7
ईशा सिंह सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 2.6 फॉलोवर्स हैं.
ईशा सिंह सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 2.6 फॉलोवर्स हैं.
Published at : 04 Dec 2025 06:52 PM (IST)
Eisha Singh Naagin 7

