हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनइस हसीना का कई बार फेल हुआ IVF, पति ने रोका फिर भी नहीं मानी, 5 साल बाद कही ये बात

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली देबिना बनर्जी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने बड़ा खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Dec 2025 03:34 PM (IST)
देबिना बनर्जी अब दो बेटियों की मां बन चुकी हैं. इनके आयरिश ट्विन्स हैं. एक साल में एक्ट्रेस ने दो बार कंसीव किया. इनकी दो बेटियां हैं. एक का नाम लियाना है और दूसरी का दिविशा है.

देबिना बनर्जी अपनी मदरहूड जर्नी को बखूबी एंजॉय कर रही हैं. अक्सर उन्हें उनकी दोनों बेटियों के संग घूमते-फिरते और मस्ती करते हुए देखा जाता है.
देबिना बनर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि शादी के कई सालों तक वो नैचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रही थीं, फिर उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया.
देबिना बनर्जी ने बताया कि उनका आईवीएफ पहली बार में सफल नहीं हुआ. कई बार उन्होंने ट्रॉय किया, शरीर पर दर्द झेला, फिर मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.
देबिना बनर्जी ने बताया कि इस पूरी जर्नी में उनके पति गुरमीत चौधरी ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया. हालांकि, एक वक्त ऐसा भी आया जब गुरमीत ने कहा कि अब रहने दो क्योंकि मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो.
देबिना बनर्जी ने बताया कि गुरमीत की वजह से उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ मां बनना ही किसी औरत के जीवन का उद्देश्य नहीं होता है. बिना बच्चों के भी हम रह सकते हैं. गुरमीत ने कहा अब बस रुक जाओ.
देबिना बनर्जी ने ये भी बताया कि उस दौरान उन्हें ये बातें ना तो समझ में आईं और ना उन्होंने इन बातों को माना. लेकिन, अब उन्हें लगता है कि हमारी सोसायटी को ऐसे ही मर्दों की जरूरत है.
देबिना बनर्जी ने कहा कि ऐसे मर्दों की जरूरत है तो औरतों की मेंटल हेल्थ और शरीर का ध्यान रखें.
देबिना बनर्जी ने कहा कि 5 साल हो चुके थे आईवीएफ फेल होते-होते पर फिर भगवान का चमत्कार हुआ और मैंने कंसीव किया.
Published at : 04 Dec 2025 03:34 PM (IST)
Embed widget