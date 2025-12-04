हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन2025 Year Ender: इस साल इन टीवी सेलेब्स ने किया धमाकेदार कमबैक, नाम जान हो जाएंगे हैरान

2025 Year Ender: इस साल इन टीवी सेलेब्स ने किया धमाकेदार कमबैक, नाम जान हो जाएंगे हैरान

2025 Year Ender: टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जो पिछले कई सालों से छोटे पर्दे से गायब हैं. लेकिन, 2025 में उन्होंने टीवी पर धमाकेदार कमबैक किया और दर्शकों के दिलों पर छा गए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Dec 2025 06:01 PM (IST)
2025 Year Ender: टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जो पिछले कई सालों से छोटे पर्दे से गायब हैं. लेकिन, 2025 में उन्होंने टीवी पर धमाकेदार कमबैक किया और दर्शकों के दिलों पर छा गए.

स्मृति ईरानी से लेकर शरद केलकर तक ने 2025 में टीवी पर धमाकेदार कमबैक किया है और अपनी धांसू एक्टिंग से छोटे पर्दे पर एक बार फिर से छा गए हैं.

शरद केलकर ने 8 साल बाद छोटे पर्दे पर टीवी शो 'तुम से तुम तक' से वापसी की है. बहुत ही कम समय में एक्टर के शो ने टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बना ली है.
पार्थ समथान को काफी लंबे वक्त बाद सीआईडी 2 में देखा गया था. अब लीड के तौर पर 'सहर होने को है' में नजर आ रहे हैं.
गौरव चोपड़ा ने टीवी पर 5 साल बाद पुष्पा इम्पॉसिबल से वापसी की. इस शो में उन्होंने प्रोफेसर राजवीर शास्त्री का किरदार निभाया था.
अमर उपाध्याय ने काफी लंबे वक्त बाद इसी साल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से वापसी की थी. एक बार फिर से अमर को मिहिर की भूमिका में देख बहुत खुश हैं.
स्मृति ईरानी ने 22 साल बाद 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से छोटे पर्दे पर वापसी की है.स्मृति को तुलसी की भूमिका में देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.
जूही परमार ने काफी लंबे वक्त बाद कहानी हर घर की से वापसी की. ये एक रिएलिटी शो था.
ये लव है मुश्किल से रिद्धिमा पंडित ने काफी सालों बात टीवी पर वापसी की. इस शो में उन्हें शब्बीर अहलूवालिया के संग देखा गया था.
Published at : 04 Dec 2025 06:01 PM (IST)
