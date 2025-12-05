हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'

UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'

AQI in UP: उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद-नोएडा, मेरठ, बागपत और हापुड़ जैसे शहरों में लगातार हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ हैं. यहां हवा ऑरेंज से डार्क रेड ज़ोन में बनी हुई है जो अच्छी नहीं है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Dec 2025 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे शहरों में लगातार हवा में प्रदूषण का स्तर बना हुआ हैं.  यहां के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत नहीं मिल पा रही है. पिछले एक महीने से ही लगातार यहां के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और मेरठ जैसे जनपदों में लगातार एक्यूआई रेड जोन में बना हुआ हैं. 

प्रदूषित हवा का असर अब यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यहां लोगों को आंखों में जलन और खांसी जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं. ये शहर अब गैस चैंबर की तरह लगने लगे हैं. आने वाले दिनों में यहां लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही है. 

लोनी रहा प्रदेश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक़ शुक्रवार 5 दिसंबर को भी गाजियाबाद का लोनी इलाका प्रदेश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा. यहां एक्यूआई 400 से नीचे तो आया है लेकिन हवा अब भी बेहद ख़राब है. लोनी में आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 381 दर्ज किया गया वहीं वसुंधरा 303 और इंदिरापुरम में 290 एक्यूआई है.

यूपी के इन शहरों में सबसे अधिक प्रदूषण

नोएडा में भी हवा में प्रदूषण के स्तर से राहत नहीं है. आज भी यहां का एक्यूआई 280 से 380 के बीच बना हुआ हैं. जो खराब से बेहद खराब श्रेणी की हवा मानी जाती है. नोएडा सेक्टर-125 में आज एक्यूआई 367 रिकॉर्ड किया गया जबकि सेक्टर-116 में एक्यूआई-346 और नोएडा सेक्टर-62 एक्यूआई 286 रहा है. ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-5 में 337 एक्यूआई रहा. 

यूपी के दूसरे शहरों की बात करें तो हापुड़ में आज सबसे प्रदूषित हवा रही. यहां का एक्यूआई 350 दर्ज किया गया, वहीं बागपत में 321, मेरठ के पल्लवपुरम में 287 और बुलंदशहर में 265 एक्यूआई दर्ज किया गया. राजधानी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है. यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यलो जोन में बना हुआ है. 

'कोई जिहादी धमकी न दे, देश में कानून का राज', मौलाना मदनी के बयान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य

Published at : 05 Dec 2025 07:08 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP AQI AQI In UP Air Pollution In UP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश, ट्रंप को भी टेंशन!
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश
क्रिकेट
'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ूंगा', जो रूट के शतक पर अब क्या बोल गए मैथ्यू हेडन
'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ूंगा', जो रूट के शतक पर अब क्या बोल गए मैथ्यू हेडन
इंडिया
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
झारखंड
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, 'हेमंत सोरेन...'
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? CM हेमंत सोरेन का नाम लेकर मंत्री ने दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश, ट्रंप को भी टेंशन!
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश
क्रिकेट
'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ूंगा', जो रूट के शतक पर अब क्या बोल गए मैथ्यू हेडन
'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ूंगा', जो रूट के शतक पर अब क्या बोल गए मैथ्यू हेडन
इंडिया
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
झारखंड
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, 'हेमंत सोरेन...'
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? CM हेमंत सोरेन का नाम लेकर मंत्री ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
DDLJ को पूरे हुए 30 साल तो खुशी से फूले नहीं समाए शाहरुख खान, काजोल संग दिए राज-सिमरन जैसे पोज
DDLJ को पूरे हुए 30 साल तो खुशी से फूले नहीं समाए शाहरुख खान, कही दिल की बात
हेल्थ
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
यूटिलिटी
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
नौकरी
इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम से बड़ा झटका, 613 पद, पास सिर्फ 151 उम्मीदवार; जानें क्या है पूरा मामला
इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम से बड़ा झटका, 613 पद, पास सिर्फ 151 उम्मीदवार; जानें क्या है पूरा मामला
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget