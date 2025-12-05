क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त को जारी कर दी है. यह योजना राज्य की महिलाओं के लिए है, जिसमें हर पात्र महिला को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि पात्र महिलाओं के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, जिससे परिवार में उनकी भागीदारी बढ़े, महिलाएं अपना जरूरी खर्च उठा सकें या कोई छोटा बिजनेस या उद्योग शुरू कर सकें.

इस योजना के जरिए हर उस महिला को पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं जो इस योजना के लिए पात्र है और यह सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए भी है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके.

महतारी वंदन योजना क्या है?

महतारी वंदन योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था. इस योजना के जरिए राज्य की प्रत्येक पात्र महिला को 12,000 रुपए की आर्थिक मदद हर साल दी जाएगी, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं प्रगति कर सकें, समाज में हो रहे भेदभाव को कम किया जा सके और परिवार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 दिसंबर 2025 को महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त पात्र महिलाओं के बैंक अकाउंट में भेजी. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को हर महीने सीधे बैंक खातों में राशि मिलने से न सिर्फ आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि परिवार के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में भी सहायता मिलती है.

पैसे नहीं आए तो क्या करें?

अगर छत्तीसगढ़ की किसी भी पात्र महिला के बैंक अकाउंट में महतारी वंदन योजना की राशि नहीं आई है, तो इन तरीकों से जांच या शिकायत दर्ज कर सकती हैं, जिससे आपकी समस्या का समय पर निपटान हो सके और राशि आपके बैंक अकाउंट में आ सके.

सबसे पहले लाभार्थी को महतारी वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा: mahtarivandan.cgstate.gov.in

इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर जाएं और “शिकायत करने” के ऑप्शन पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा जिसमें लाभार्थी क्रमांक, मोबाइल नंबर या आधार नंबर के साथ कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

इसके बाद अपनी शिकायत का पूरा विवरण लिखें. आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी.

अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं कर पा रही हैं, तो हेल्प डेस्क पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकती हैं. इसके लिए हेल्प डेस्क नंबर है: +91-7712234192



महतारी वंदन योजना के लिए पात्रता



महतारी वंदन योजना सिर्फ छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए है, चाहे वह तलाकशुदा हों या विधवा.

लाभार्थी बनने के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है.

महिला की उम्र 21 से 49 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

अगर महिला को पहले से कोई पेंशन सुविधा मिल रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है.

महिला का अपना बैंक अकाउंट होना जरूरी है.

बैंक अकाउंट में आधार लिंक होना चाहिए और DBT सक्रिय होना चाहिए.

