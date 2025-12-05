हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPutin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...

पुतिन के दौरे में भारत और रूस के बीच रक्षा सौदे होने की भी संभावना है, जिस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि पाकिस्तान भी दुनिया भर के देशों से हथियार खरीदता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 05 Dec 2025 12:41 PM (IST)
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं और उनको इस बात से परेशानी हो रही है कि पुतिन कभी उनके मुल्क क्यों नहीं जाते हैं. पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने इस चिढ़ को छिपाने के लिए कई देशों का नाम लेकर कहा है कि मुस्लिम देशों के किंग भी तो हमारे यहां आते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है.

कमर चीमा ने कहा कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए, जॉर्डन के किंग भी आए, मिस्त्र के विदेश मंत्री भी पाकिस्तान आए, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए, दुनिया की लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है. मिडिल ईस्ट में हम नए अंदाज से अपनी अहमियत बना रहे हैं, अमेरिका के साथ हम हैं. यहां उन्होंने यह भी कहा कि 20 सालों से भारत और अमेरिका के जो मजबूत रिश्ते थे उनमें खटास आने लगी है, लेकिन हम अमेरिका के करीब हो गए हैं.

पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा, 'पाकिस्तान ने भी तो असलाह खरीदा है. अमेरिका ने भी हमें F-16 A कुछ इक्विपमेंट दिए हैं. हमने चीन से ही नहीं बाकी दुनिया से भी हथियार खरीदे हैं.' कमर चीमा ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुतिन के इस दौरे में डिफेंस से जुड़े बड़े फैसले हो सकते हैं. भारत पांच और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने की योजना बना रहा है, साथ ही उन्नत S-500 पर भी चर्चा हो सकती है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने भी पुष्टि की है कि S-400  और Su-57 पर चर्चा होगी.

कमर चीमा ने आगे कहा कि रही बात कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान अरब के लोगों को पाकिस्तान बुलाता है और पैसा लेकर जानवरों का शिकार करने देता है. तो ये अच्छी बात है कि वे आते हैं, खेलते हैं, एन्जॉय करते हैं.

उन्होंने कहा कि गिलगित बल्टिस्तान की सरकार इजाजत देती है, लाइसेंस देती है कि इतने मार्खोर बंदा मार सकता है. तीन लाख डॉलर या चार लाख डॉलर में लाइसेंस मिलता है. कमर चीमा ने कहा, 'अमेरिकंस, स्पेनिश और दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं. मिडिल ईस्ट के जो शहजादे यहां इस चीज के लिए आते हैं, वह अच्छी बात है, उन्हें आना चाहिए. मुझे एक बड़े सीनियर बंदे ने बताया कि जब कतर के लोग यहां आते हैं तो 17 ग्लोब मास्टर्स लेकर आते हैं. अपने टेंट लगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमें टैक्स देते हैं. यहां पर काम करते हैं, डेजर्ट में आजकल ठंड है तो वे यहां एन्जॉय करते हैं.'

मार्खोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, जो एक दुर्लभ और खूबसूरत सींगों वाली बकरी है. यह हिमालय और काराकोरम की ऊंचाइयां पर पाई जाती है. पाकिस्तान हर साल यहां ट्रॉफी हंटिंग सीजन करवाता है, जो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में होता है. इस बार सीजन में मार्खोर को मारने का परमिट 3.70 लाख डॉलर या करीब 3.25 करोड़ रुपये में जारी किया गया है.

Published at : 05 Dec 2025 12:40 PM (IST)
Vladimir Putin Pakistan RUssia
