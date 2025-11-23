एक्सप्लोरर
आमिर खान संग किया बॉलीवुड डेब्यू, लेकिन बुरी तरह फ्लॉप रहा ये साउथ सुपरस्टार, फिर भी 154 करोड़ है नेटवर्थ
Guess Who: आज हम आपको एक ऐसे एक्टर से मिलवाने जा रहे हैं. जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया, लेकिन बॉलीवुड में आते ही फ्लॉप हो गए. क्या आपने पहचाना?
बॉलीवुड की तरह साउथ सिनेमा में भी कई ऐसे स्टार्स हैं. जो फैंस के दिलों पर राज करते हैं. इनमें से एक नाम एक्टर नागा चैतन्य का भी है. नागा साउथ के अलावा बॉलीवुड की भी कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं. नागा को एक्टिंग में आए करीब 16 साल हो चुके हैं. ऐसे में वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी बन चुके हैं. आज हम आपको उनके करियर से लेकर नेटवर्थ तक सबकुछ बताएंगे.
Published at : 23 Nov 2025 10:55 AM (IST)
Tags :Naga Chaitanya South Cinema
