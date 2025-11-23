हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आमिर खान संग किया बॉलीवुड डेब्यू, लेकिन बुरी तरह फ्लॉप रहा ये साउथ सुपरस्टार, फिर भी 154 करोड़ है नेटवर्थ

आमिर खान संग किया बॉलीवुड डेब्यू, लेकिन बुरी तरह फ्लॉप रहा ये साउथ सुपरस्टार, फिर भी 154 करोड़ है नेटवर्थ

Guess Who: आज हम आपको एक ऐसे एक्टर से मिलवाने जा रहे हैं. जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया, लेकिन बॉलीवुड में आते ही फ्लॉप हो गए. क्या आपने पहचाना?

By : सखी चौधरी  | Updated at : 23 Nov 2025 10:55 AM (IST)
Guess Who: आज हम आपको एक ऐसे एक्टर से मिलवाने जा रहे हैं. जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया, लेकिन बॉलीवुड में आते ही फ्लॉप हो गए. क्या आपने पहचाना?

बॉलीवुड की तरह साउथ सिनेमा में भी कई ऐसे स्टार्स हैं. जो फैंस के दिलों पर राज करते हैं. इनमें से एक नाम एक्टर नागा चैतन्य का भी है. नागा साउथ के अलावा बॉलीवुड की भी कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं. नागा को एक्टिंग में आए करीब 16 साल हो चुके हैं. ऐसे में वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी बन चुके हैं. आज हम आपको उनके करियर से लेकर नेटवर्थ तक सबकुछ बताएंगे.

1/8
नागा चैतन्य साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे हैं. एक्टर आज यानि 23 नवंबर को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर बधाई देते नजर आ रहे हैं.
नागा चैतन्य साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे हैं. एक्टर आज यानि 23 नवंबर को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर बधाई देते नजर आ रहे हैं.
2/8
नागा चैतन्य ने अपना फिल्मी करियर फिल्म ‘जोश’ से शुरू किया था. जो साल 2009 में आई थी. इसके बाद वो ‘ये माया चसावे’ में नजर आए. इसमें वो एक्स वाइफ सामंथा रुथ प्रभु संग दिखाई दिए थे.
नागा चैतन्य ने अपना फिल्मी करियर फिल्म ‘जोश’ से शुरू किया था. जो साल 2009 में आई थी. इसके बाद वो ‘ये माया चसावे’ में नजर आए. इसमें वो एक्स वाइफ सामंथा रुथ प्रभु संग दिखाई दिए थे.
3/8
इस फिल्म ने एक्टर को रातोंरात स्टार बना दिया था. इसके बाद वो '100% लव', 'मनम', 'प्रेमम', 'माजिली', 'वेंकी मामा', 'लव स्टोरी', 'रारंडोई वेदुका चुधम' और 'बंगाराजू' जैसी शानदार साउथ फिल्मों में नजर आए.
इस फिल्म ने एक्टर को रातोंरात स्टार बना दिया था. इसके बाद वो '100% लव', 'मनम', 'प्रेमम', 'माजिली', 'वेंकी मामा', 'लव स्टोरी', 'रारंडोई वेदुका चुधम' और 'बंगाराजू' जैसी शानदार साउथ फिल्मों में नजर आए.
4/8
साउथ में नाम कमाने के बाद एक्टर ने बॉलीवुड में कदम रखा. नागा ने आमिर खान संग फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (2022) के जरिए अपना डेब्यू किया था.
साउथ में नाम कमाने के बाद एक्टर ने बॉलीवुड में कदम रखा. नागा ने आमिर खान संग फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (2022) के जरिए अपना डेब्यू किया था.
5/8
लेकिन आमिर और नागा की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही. 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में करीब 61.36 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद नागा ने अभी तक हिंदी सिनेमा में काम नहीं किया.
लेकिन आमिर और नागा की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही. 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में करीब 61.36 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद नागा ने अभी तक हिंदी सिनेमा में काम नहीं किया.
6/8
बता करें एक्टर की नेटवर्थ की तो Financialexpress.com के अनुसार नागा चैतन्य की नेटवर्थ 154 करोड़ रुपए हैं.
बता करें एक्टर की नेटवर्थ की तो Financialexpress.com के अनुसार नागा चैतन्य की नेटवर्थ 154 करोड़ रुपए हैं.
7/8
नागा के गैराज में पोर्श 911 जीटी3 आरएस, फेरारी 488 जीटीबी, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, और मर्सिडीज-बेंज जी63 एएमजी जैसी लग्जरी कारें हैं.
नागा के गैराज में पोर्श 911 जीटी3 आरएस, फेरारी 488 जीटीबी, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, और मर्सिडीज-बेंज जी63 एएमजी जैसी लग्जरी कारें हैं.
8/8
नागा चैतन्य हैदराबाद में रहते हैं. जहां उनका जुबली हिल्स में एक आलीशान बंगला है. इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जाती है.
नागा चैतन्य हैदराबाद में रहते हैं. जहां उनका जुबली हिल्स में एक आलीशान बंगला है. इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जाती है.
Published at : 23 Nov 2025 10:55 AM (IST)
Naga Chaitanya South Cinema

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

Embed widget