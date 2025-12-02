बिकिनी पहन पानी में उतरीं एक्ट्रेस, एक-एक तस्वीर देख दीवाने हुए फैंस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाबिकिनी पहन पानी में उतरीं एक्ट्रेस, एक-एक तस्वीर देख दीवाने हुए फैंस

Pragya Jaiswal Bikini Pics: प्रज्ञा जैसवाल ने अपने टैलेंट के दम पर खूब शोहरत हासिल की. प्रज्ञा अपनी ग्लैमरस अदाओं से फैंस का दिल जीत लेती हैं. हाल ही में उनका बिकिनी अवतार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 02 Dec 2025 10:36 PM (IST)
बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में अपने हुनर का जादू चला चुकीं एक्ट्रेस प्रज्ञा जैसवाल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर करके फैंस को इंप्रेस करती नजर आती हैं. हाल ही में प्रज्ञा ने बिकिनी में अपनी ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट की हैं.

1/9
प्रज्ञा जैसवाल इन दिनों मालदीव्स में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने अपनी वेकेशन की झलकियां फैंस के साथ शेयर की हैं.
2/9
तस्वीरों में एक्ट्रेस लाइम ग्रीम कलर की बिकिनी पहने दिखाई दे रही हैं. इस लुक में वो बेहद ग्लैमरस दिख रही हैं.
3/9
मालदीव्स में समुंदर के बीच जहाज पर प्रज्ञा जमकर रोज देती दिख रही हैं.
4/9
एक तस्वीर में एक्ट्रेस समुंदर में नेट पर लेटकर नजारों का लुत्फ उठाती दिख रही हैं.
5/9
कई फोटोज में एक्ट्रेस लाइम ग्रीन कलर की डीपनेक ड्रेस पहने भी दिखाई दे रही हैं. आखों पर काला चश्मा लगाए उन्हें अपना स्टाइलिश अवतार फ्लॉन्ट करते देखा जा सकता है.
6/9
प्रज्ञा ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो कुक के साथ नजर आ रही हैं.
7/9
प्रज्ञा की इन तस्वीरों पर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं. फैंस कमेंट करके एक्ट्रेस के ग्लैमरस अवतार और कर्वी फिगर की तारीफ कर रहे हैं.
8/9
एक फैन ने लिखा- 'बेहद खूबसूरत लग रही हैं.' दूसरे फैन ने कमेंट किया- 'किलर लुक.'
9/9
वर्कफ्रंट पर प्रज्ञा जैसवाल 'अखंडा' और 'डाकू महाराज' जैसी फिल्मों में काम किया है. आखिरी बार उन्हें बॉलीवुड फिल्म 'खेल खेल में' दिखाई दी थीं.
Published at : 02 Dec 2025 10:30 PM (IST)
