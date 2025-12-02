एक्सप्लोरर
बिकिनी पहन पानी में उतरीं एक्ट्रेस, एक-एक तस्वीर देख दीवाने हुए फैंस
Pragya Jaiswal Bikini Pics: प्रज्ञा जैसवाल ने अपने टैलेंट के दम पर खूब शोहरत हासिल की. प्रज्ञा अपनी ग्लैमरस अदाओं से फैंस का दिल जीत लेती हैं. हाल ही में उनका बिकिनी अवतार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में अपने हुनर का जादू चला चुकीं एक्ट्रेस प्रज्ञा जैसवाल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर करके फैंस को इंप्रेस करती नजर आती हैं. हाल ही में प्रज्ञा ने बिकिनी में अपनी ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट की हैं.
Published at : 02 Dec 2025 10:30 PM (IST)
