करोड़ों में कमाई करने वाले साउथ सिनेमा के ये 6 सुपरस्टार, जानें किसकी नेटवर्थ सबसे टॉप पर है

करोड़ों में कमाई करने वाले साउथ सिनेमा के ये 6 सुपरस्टार, जानें किसकी नेटवर्थ सबसे टॉप पर है

South Cinema Stars Net worth:साउथ के सितारों की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है.ये बेहद लग्जीरियस लाइफ जीते हैं और करोड़ों की संपत्तियों के मालिक हैं. आइए जानते हैं कि साउथ इंडस्ट्री का सबसे अमीर एक्टर कौन है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 11:47 AM (IST)
South Cinema Stars Net worth:साउथ के सितारों की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है.ये बेहद लग्जीरियस लाइफ जीते हैं और करोड़ों की संपत्तियों के मालिक हैं. आइए जानते हैं कि साउथ इंडस्ट्री का सबसे अमीर एक्टर कौन है.

साउथ सिनेमा आज न सिर्फ देश में बल्कि ग्लोबली अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है. यहां के सुपरस्टार अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ-साथ करोड़ों में होने वाली कमाई को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. एक्टर्स की लाइफस्टाइल, उनकी लग्जरी कारों से लेकर करोड़ों की प्रॉपर्टीज तक सब कुछ फैंस के बीच चर्चा का विषय बना रहता है. ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर कमाई की रेस में सबसे आगे कौन है. आइए जानते हैं साउथ इंडस्ट्री के उन 6 सुपरस्टार्स के बारे में, जिनकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा है.

1/7
साउथ के पॉपुलर एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नागार्जुन के पास लगभग 3,572 करोड़ की संपत्ति है. वहीं एक्टर जल्द ही फिल्म 'किंग100' में नजर आने वालें हैं. और इसकी 2026 में रिलीज़ होने की उम्मीद है.
साउथ के पॉपुलर एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नागार्जुन के पास लगभग 3,572 करोड़ की संपत्ति है. वहीं एक्टर जल्द ही फिल्म 'किंग100' में नजर आने वालें हैं. और इसकी 2026 में रिलीज़ होने की उम्मीद है.
2/7
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिरंजीवी की कुल नेटवर्थ लगभग 1650 करोड़ है. एक्टिंग के अलावा चिरंजीवी रियल एस्टेट से भी काफी कमाई करते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिरंजीवी की कुल नेटवर्थ लगभग 1650 करोड़ है. एक्टिंग के अलावा चिरंजीवी रियल एस्टेट से भी काफी कमाई करते हैं.
3/7
राम चरण लगभग 1370 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. वहीं राम चरण की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो पेड्डी (2026) शामिल हैं. राम चरण की एक्टिंग के लोग दीवाने हैं.
राम चरण लगभग 1370 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. वहीं राम चरण की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो पेड्डी (2026) शामिल हैं. राम चरण की एक्टिंग के लोग दीवाने हैं.
4/7
जूनियर एनटीआर की नेटवर्थ करीब 571 करोड़ बताई जाती है. वे ना सिर्फ फिल्मों से बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रोडक्शन और अन्य बिज़नेस वेंचर्स से भी बड़ी कमाई करते हैं. कहा जाता है कि वो एक फ़िल्म के 60 से 80 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं.
जूनियर एनटीआर की नेटवर्थ करीब 571 करोड़ बताई जाती है. वे ना सिर्फ फिल्मों से बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रोडक्शन और अन्य बिज़नेस वेंचर्स से भी बड़ी कमाई करते हैं. कहा जाता है कि वो एक फ़िल्म के 60 से 80 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं.
5/7
'पुष्पा' फेम स्टार अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ करीब 460 करोड़ बताई जाती है. फिल्मों की कमाई के साथ-साथ वे विज्ञापनों, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स और ब्रांड डील्स से भी मोटा पैसा कमाते हैं.
‘पुष्पा’ फेम स्टार अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ करीब 460 करोड़ बताई जाती है. फिल्मों की कमाई के साथ-साथ वे विज्ञापनों, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स और ब्रांड डील्स से भी मोटा पैसा कमाते हैं.
6/7
महेश बाबू के पास करीब 300 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है. कहा जाता है कि वे हर साल 30 करोड़ रुपए के आसपास कमाते हैं.
महेश बाबू के पास करीब 300 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है. कहा जाता है कि वे हर साल 30 करोड़ रुपए के आसपास कमाते हैं.
7/7
वहीं एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी को लेकर चर्चा में हैं.
वहीं एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी को लेकर चर्चा में हैं.
Published at : 03 Dec 2025 11:47 AM (IST)
Ram Charan Nagarjuna Akkineni N. T. Rama Rao Jr

