करोड़ों में कमाई करने वाले साउथ सिनेमा के ये 6 सुपरस्टार, जानें किसकी नेटवर्थ सबसे टॉप पर है

साउथ के पॉपुलर एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नागार्जुन के पास लगभग 3,572 करोड़ की संपत्ति है. वहीं एक्टर जल्द ही फिल्म 'किंग100' में नजर आने वालें हैं. और इसकी 2026 में रिलीज़ होने की उम्मीद है.