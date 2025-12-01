एक्सप्लोरर
लाल साड़ी और बालों में गजरा में लगा राज निदिमोरू की दुल्हन बनीं सामंथा प्रभु, देखें वेडिंग फोटोज
Samantha Prabhu Bridal Look: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गई हैं. एक्ट्रेस ने 1 दिसंबर को फिल्म मेकर राज निदिमोरू से शादी की है. यहां उनकी वेडिंग फोटोज देखें.
सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू ने इंटीमेट सेरेमनी में शादी कर ली है. लगभग 2 साल की डेटिंग के बाद कपल ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन के लिंग भैरवी मंदिर में शादी की है. उनकी शादी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं.
Published at : 01 Dec 2025 04:00 PM (IST)
