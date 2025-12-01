हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लाल साड़ी और बालों में गजरा में लगा राज निदिमोरू की दुल्हन बनीं सामंथा प्रभु, देखें वेडिंग फोटोज

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 01 Dec 2025 04:19 PM (IST)
Samantha Prabhu Bridal Look: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गई हैं. एक्ट्रेस ने 1 दिसंबर को फिल्म मेकर राज निदिमोरू से शादी की है. यहां उनकी वेडिंग फोटोज देखें.

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू ने इंटीमेट सेरेमनी में शादी कर ली है. लगभग 2 साल की डेटिंग के बाद कपल ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन के लिंग भैरवी मंदिर में शादी की है. उनकी शादी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं.

सामंथा प्रभु ने अपनी शादी के लिए साउथ ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक चुना था. रेड कलर की एंबॉयड्री साड़ी को एक्ट्रेस ने मैचिंग फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ पेयर किया है.
हैवी गोल्डन जूलरी पहने, हाथों पर मिनिनल मेंहदी लगाए सामंथा बला की हसीन दिख रही थीं. वहीं व्हाइट शेरवानी के साथ गोल्डन वेस्ट कोट पहने राज निदिमोरू भी खूब जच रहे थे.
सामंथा ने अपने लुक को बन हेयर स्टाइल के साथ पूरा किया. बालों में गजरा लगाए वो बेहद खूबसूरत दिख रही थीं.
तस्वीरों में कपल गले में वरमाला पहने भी नजर आ रहा है. वहीं राज ने सामंथा को बेहद खूबसूरत डायमंड रिंग भी पहनाई.
एक फोटो में राज और सामंथा को शादी की रस्में करते भी देखा गया. सामंथा ने ये फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
सामंथा की अब पोस्ट पर सेलेब्स से लेकर फैंस तक उन्हें बधाई दे रहे हैं. अनन्या पांडे, श्रद्धा कपूर, हिना खान से लेकर कंगना रनौत तक ने कपल को शादी की मुबारकबाद दी है.
बता दें कि सामंथा प्रभु ने साल 2017 में नागा चैतन्य से शादी की थी. लेकिन 2021 में उनका तलाक हो गया था.
Published at : 01 Dec 2025 04:00 PM (IST)
