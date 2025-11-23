कृति शेट्टी का एयरपोर्ट पर दिखा स्टनिंग लुक, तस्वीरें से हटाए नहीं हटेंगी नजरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Krithi Shetty Spotted At Airport: साउथ की ग्लैमर क्वीन कृति शेट्टी को एयरपोर्ट पर पैप्स ने स्पॉट किया. इस दौरान उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Nov 2025 10:34 PM (IST)
साउथ की मशहूर एक्ट्रेस कृति शेट्टी हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरे वायरल हो रही हैं. इनमें उनका स्टनिंग अवतार देखने को मिला है.

साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस कृति शेट्टी अपनी फिल्मों और एक्टिंग से सबको इंप्रेस करती हैं. अब हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
पैप्स के सामने एक्ट्रेस ने जमकर पोज भी दिए और अपने परफेक्ट आउटफिट को फ्लॉन्ट भी किया. सोशल मीडिया पर हसीना की इन पिक्चर्स को बहुत पसंद किया जा रहा है.
इस मौके पर एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का स्लीवलेस टॉप कैरी किया था और ब्लैक वाइड लेग ट्राउजर्स को उन्होंने अपने टॉप के साथ पेयर किया. खुले बालों में कृति शेट्टी बेहद हसीन लग रही हैं.
स्टेटमेंट ब्रेसलेट और इयरिंग्स पहन उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया. मैचिंग स्नीकर्स भी उनके इस आउटफिट के साथ परफेक्ट लग रहे थे.
खुले बालों और सटल मेकअप के साथ वो सिंपल और सोबर दिख रही थीं. इस दौरान वो अपने लग्गेज के साथ ही पोज देती नजर आईं.
बात करें प्रोफेशनल लाइफ की तो कृति शेट्टी साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है.
श्याम सिंघा रॉय', 'द वॉरियर', 'उप्पेना' और 'बंगाराजू' जैसी फिल्में उनके हिट लिस्ट में शामिल है. फिल्मीबीट के रिपोर्ट के मुताबिक अब कृति शेट्टी 'जिनी' में नजर आएंगी. अभी तक इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अगले महीने रिलीज हो सकती है.
Published at : 23 Nov 2025 10:32 PM (IST)
