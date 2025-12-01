हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडDecember Theatre Releases: पूरे दिसंबर गुलजार रहेंगे सिनेमाघर... 'धुरंधर', 'इक्कीस' सहित रिलीज होंगी ये फिल्में

December Theatre Releases: दिसंबर का महीना एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला है. इस महीने के हर हफ्ते थिएटर्स में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इनकी रिलीज डेट यहां देखें.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 01 Dec 2025 09:33 PM (IST)
साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर सिनेमा लवर्स को ढेर सारी शानदार फिल्मों का तोहफा देकर जाएगा. इस महीने कई मोस्ट अवेटेड बॉलीवुड और साउथ फिल्में पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं. इसकी लिस्ट और रिलीज डेट हम आपको यहां बता रहे हैं.

'धुरंधर' रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. ये एक गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जो 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
'अखंडा 2- तांडवम्' भी 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में नंदमुरी बालाकृष्णा लीड रोल में होंगे. वहीं हर्षाली मल्होत्रा भी अहम रोल में नजर आएंगी.
12 दिसंबर को कपिल शर्मा की रॉम-कॉम फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' बड़े पर्दे पर आ रही है. फिल्म में मनजोत सिंह, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, हीरा वरीना और आयशा खान भी अहम रोल में होंगे.
'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' 19 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म में संजय मिश्रा और महिमा चौधरी लीड रोल में नजर आएंगे.
'अवतार- फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. जेम्स कैमरन की ये फिल्म 'अवतार' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है.
मोहनलाल स्टारर फिल्म 'वृषभ' भी दिसंबर में ही रिलीज हो रही है. ये फिल्म क्रिसमस (25 दिसंबर) के मौके पर थिएटर्स में दस्तक देगी.
धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर को रिलीज होगी. फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में होंगे. इस फिल्म से एक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं.
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' भी 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. इस रॉम-कॉम फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगे.
Published at : 01 Dec 2025 09:23 PM (IST)
Ikkis Dhurandhar Akhanda 2 Vrusshabha

