न्यूली वेड्स सामंथा और उनके पति राज का भी वेडिंग लुक काफी प्यारा लग रहा है. इस सादगी भरे अंदाज से दोनों ने फैंस का दिल अपने नाम कर लिया. जहां एक्ट्रेस ने बारीक जरी वर्क वाली लाल साड़ी कैरी की तो वहीं उनके पति सफेद कुर्ता–पजामा में नजर आएं. ट्रेडीशनल गोल्ड ज्वेलरी और बालों में गजरा लगाए अदाकारा ने अपना ब्राइडल लुक कंप्लीट किया.