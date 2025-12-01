हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाएक-दूजे की आंखों में डूबे सामंथा-राज, शादी से सामने आईं इनसाइड तस्वीरें, देखें रस्मों से डेकोरेशन तक की झलक

Samantha's Marriage: सामंथा प्रभु दूसरी बार शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. एक्ट्रेस ने फिल्ममेकर राज निदिमोरू के साथ सात फेरे ले लिए हैं. अब उनकी इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी की इनसाइड फोटोज सामने आ गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Dec 2025 10:23 PM (IST)
सामंथा रूथ प्रभु अब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. लंबे समय से डेटिंग की अफवाहों के बीच अब फाइनली उनकी दूसरी शादी की तस्वीरों ने सबका कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया हैं. एक्ट्रेस ने प्राइवेट सेरेमनी में राज निदिमोरू से शादी की है. अब शादी से कपल की इनसाइड फोटोज सामने आ गई हैं.

1/8
साउथ की मशहूर अदाकारा सामंथा रूथ प्रभु अब शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. 1 दिसंबर को बहुत ही इंटीमेट सेरेमनी में उन्होंने साथ फेरे लिए. इस मौके पर उनके करीबी दोस्तों शामिल हुए.
2/8
एक्ट्रेस की खास दोस्तों में से एक शिल्पा रेड्डी भी एक्ट्रेस के इस स्पेशल मूमेंट का हिस्सा बनीं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सामंथा के इस स्पेशल डे की तस्वीरों को शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
3/8
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस की सहेली ने उनके डी डे की सभी रस्मों की झलकियां शेयर की हैं. शादी की तस्वीरों ने सभी सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और सभी एक्ट्रेस के इस मूव ऑन प्रोसेस से काफी खुश हैं.
4/8
बता दें कि सामंथा रूथ प्रभु ने राज निदिमोरू संग कोयंबटूर स्थित सदगुरू के ईशा योग सेंटर में सात फेरे लिए. यहां उन्होंने पारंपरिक साउथ इंडियन रीति–रिवाजों से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की जहां सिर्फ उनके क्लोज फ्रेंड्स ही शामिल हुए.
5/8
एक्ट्रेस की सहेली शिल्पा रेड्डी ने रस्मों से लेकर शादी के खाने की भी फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देख साफ पता चल रहा है कि एक्ट्रेस ने पारंपरिक साउथ इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए दूसरे शादी की.
6/8
इनसाइड फोटोज में से एक फोटो में सामंथा और राज एक-दूजे की आंखों में खोए नजर आ रहे हैं.
7/8
शादी की रस्मों को शुरू करने से पहले कपल ने रिंग्स भी एक्सचेंज कीं. इसकी तस्वीरें एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट में शेयर किया है. एक्ट्रेस के जीवन के दूसरे पड़ाव को देख उनके फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं.
8/8
न्यूली वेड्स सामंथा और उनके पति राज का भी वेडिंग लुक काफी प्यारा लग रहा है. इस सादगी भरे अंदाज से दोनों ने फैंस का दिल अपने नाम कर लिया. जहां एक्ट्रेस ने बारीक जरी वर्क वाली लाल साड़ी कैरी की तो वहीं उनके पति सफेद कुर्ता–पजामा में नजर आएं. ट्रेडीशनल गोल्ड ज्वेलरी और बालों में गजरा लगाए अदाकारा ने अपना ब्राइडल लुक कंप्लीट किया.
Published at : 01 Dec 2025 10:17 PM (IST)
Parliament Winter Session: संसद का सीन..ड्रामा, डॉग और ड्रीम! | SP | Congress | PM Modi | BJP
SIR Controversy: 'शोर' या 'काम'...संसद में क्या जरूरी? | Parliament Winter Session | BJP | Congress
ATF Price Hike: हवाई सफर फिर हुआ महंगा | दिसंबर में Aviation Fuel के दाम बढ़े | Paisa Live
Neochem Bio Solutions Ltd IPO Full Review | Price Band, GMP, Lot Size, Financials & Listing |
Bihar News: बिहार विधानसभा में नया स्पीकर बनने की तैयारी शुरू,प्रेम कुमार ने भरा अपना नामांकन

