एक-दूजे की आंखों में डूबे सामंथा-राज, शादी से सामने आईं इनसाइड तस्वीरें, देखें रस्मों से डेकोरेशन तक की झलक
Samantha's Marriage: सामंथा प्रभु दूसरी बार शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. एक्ट्रेस ने फिल्ममेकर राज निदिमोरू के साथ सात फेरे ले लिए हैं. अब उनकी इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी की इनसाइड फोटोज सामने आ गई हैं.
सामंथा रूथ प्रभु अब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. लंबे समय से डेटिंग की अफवाहों के बीच अब फाइनली उनकी दूसरी शादी की तस्वीरों ने सबका कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया हैं. एक्ट्रेस ने प्राइवेट सेरेमनी में राज निदिमोरू से शादी की है. अब शादी से कपल की इनसाइड फोटोज सामने आ गई हैं.
Published at : 01 Dec 2025 10:17 PM (IST)
