सामंथा प्रभु की सौतन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में हसीना से कम नहीं राज निदिमोरू की एक्स वाइफ श्यामली दे

सामंथा प्रभु की सौतन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में हसीना से कम नहीं राज निदिमोरू की एक्स वाइफ श्यामली दे

Raj Nidimoru's Ex Wife Photos: सामंथा प्रभु ने राज निदिमोरू से शादी कर ली है. राज की ये दूसरी शादी है, इससे पहले उन्होंने श्यामली दे से शादी की थी. यहां हम आपको श्यामली की तस्वीरें दिखा रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 01 Dec 2025 07:20 PM (IST)
Raj Nidimoru's Ex Wife Photos: सामंथा प्रभु ने राज निदिमोरू से शादी कर ली है. राज की ये दूसरी शादी है, इससे पहले उन्होंने श्यामली दे से शादी की थी. यहां हम आपको श्यामली की तस्वीरें दिखा रहे हैं.

साउथ एक्ट्रेस सामंथा प्रभु ने फिल्ममेकर राज निदिमोरू से दूसरी शादी कर ली है. सामंथा की तरह राज की भी ये दूसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने श्यामली दे से शादी की थी जिनसे उनका 2022 में तलाक हो गया था.

1/10
राज निदिमोरू ने साल 2015 में श्यामली दे से शादी की थी. हालांकि शादी के 7 साल बाद दोनों ने तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए.
राज निदिमोरू ने साल 2015 में श्यामली दे से शादी की थी. हालांकि शादी के 7 साल बाद दोनों ने तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए.
2/10
तलाक के तीन साल बाद भी श्यामली के इंस्टाग्राम पर राज के साथ उनकी रोमांटिक फोटोज मौजूद हैं. श्यामली ने अब तक अपने और राज की वेडिंग फोटोज भी डिलीट नहीं की हैं.
तलाक के तीन साल बाद भी श्यामली के इंस्टाग्राम पर राज के साथ उनकी रोमांटिक फोटोज मौजूद हैं. श्यामली ने अब तक अपने और राज की वेडिंग फोटोज भी डिलीट नहीं की हैं.
3/10
इन फोटोज के साथ श्यामली ने हमेशा रोमांटिक कैप्शन लिखे हैं. वो अक्सर अपने पति पर प्यार लुटाती दिखाई देती रही हैं.
इन फोटोज के साथ श्यामली ने हमेशा रोमांटिक कैप्शन लिखे हैं. वो अक्सर अपने पति पर प्यार लुटाती दिखाई देती रही हैं.
4/10
खास बात ये है कि सेपरेशन के बाद भी श्यामली ने राज के लिए एक बार पोस्ट करते हुए लिखा था- 'तुम्हें प्यार करने की कई वजहें हैं.'
खास बात ये है कि सेपरेशन के बाद भी श्यामली ने राज के लिए एक बार पोस्ट करते हुए लिखा था- 'तुम्हें प्यार करने की कई वजहें हैं.'
5/10
तलाक से पहले दक्कन क्रोनिकल को दिए एक इंटरव्यू में राज ने श्यामली की तारीफ भी की थी. उन्होंने कहा था- 'मेरी पत्नी श्यामाली दे मुझे कास्टिंग के बारे में लगातार सलाह देती रहती हैं. उनका बैकग्राउंड गैर-फिल्मी है, इसलिए वो हमें हमेशा जमीन से जुड़े रहने में मदद करती हैं.'
तलाक से पहले दक्कन क्रोनिकल को दिए एक इंटरव्यू में राज ने श्यामली की तारीफ भी की थी. उन्होंने कहा था- 'मेरी पत्नी श्यामाली दे मुझे कास्टिंग के बारे में लगातार सलाह देती रहती हैं. उनका बैकग्राउंड गैर-फिल्मी है, इसलिए वो हमें हमेशा जमीन से जुड़े रहने में मदद करती हैं.'
6/10
श्यामाली दे ने मुंबई यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, क्रिएटिव एडवाइजर और स्क्रिप्टर राइटर भी काम किया.
श्यामाली दे ने मुंबई यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, क्रिएटिव एडवाइजर और स्क्रिप्टर राइटर भी काम किया.
7/10
राज निदिमोरू की एक्स वाइफ ने 'रंग दे बसंती', 'ओमकारा' और 'एक नदी गोलपो' जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया.
राज निदिमोरू की एक्स वाइफ ने 'रंग दे बसंती', 'ओमकारा' और 'एक नदी गोलपो' जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया.
8/10
श्यामली खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं दिखती हैं. वो सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
श्यामली खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं दिखती हैं. वो सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
9/10
श्यामली पेट लवर हैं, उनके सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपने पेट डॉग के साथ फोटोज शेयर करती नजर आती हैं.
श्यामली पेट लवर हैं, उनके सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपने पेट डॉग के साथ फोटोज शेयर करती नजर आती हैं.
10/10
Published at : 01 Dec 2025 07:14 PM (IST)
Raj Nidimoru Samantha Prabhu Shhyamali De

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

