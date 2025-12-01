एक्सप्लोरर
सामंथा प्रभु की सौतन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में हसीना से कम नहीं राज निदिमोरू की एक्स वाइफ श्यामली दे
Raj Nidimoru's Ex Wife Photos: सामंथा प्रभु ने राज निदिमोरू से शादी कर ली है. राज की ये दूसरी शादी है, इससे पहले उन्होंने श्यामली दे से शादी की थी. यहां हम आपको श्यामली की तस्वीरें दिखा रहे हैं.
साउथ एक्ट्रेस सामंथा प्रभु ने फिल्ममेकर राज निदिमोरू से दूसरी शादी कर ली है. सामंथा की तरह राज की भी ये दूसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने श्यामली दे से शादी की थी जिनसे उनका 2022 में तलाक हो गया था.
Published at : 01 Dec 2025 07:14 PM (IST)
साउथ सिनेमा
