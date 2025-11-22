हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्लिम और फिट रहने के लिए क्या करती हैं सामंथा रुथ प्रभु, जान लीजिए फिटनेस सीक्रेट

स्लिम और फिट रहने के लिए क्या करती हैं सामंथा रुथ प्रभु, जान लीजिए फिटनेस सीक्रेट

Samantha Ruth Prabhu Fitness Secret: आज हम आपको एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु का फिटनेस सीक्रेट बताने जा रहे है. आइए जानते है कि वो कैसे खुद को इतना फिट और स्लिम बनाए रखे है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 03:41 PM (IST)
Samantha Ruth Prabhu Fitness Secret: आज हम आपको एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु का फिटनेस सीक्रेट बताने जा रहे है. आइए जानते है कि वो कैसे खुद को इतना फिट और स्लिम बनाए रखे है.

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी फिटनेस के लिए भी खूब सुर्खियाँ बटोरती हैं. उनकी ग्लोइंग स्किन, टोंड बॉडी और एनर्जी लेवल देखकर हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सामंथा खुद को इतना फिट और स्लिम कैसे रखती हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या है उनकी फिटनेस का राज.

1/7
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की एक्टिंग के साथ उनके परफेक्ट फिगर के भी लोग दीवाने हैं. वो स्लिम और फिट रहने के लिए अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हैं.
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की एक्टिंग के साथ उनके परफेक्ट फिगर के भी लोग दीवाने हैं. वो स्लिम और फिट रहने के लिए अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हैं.
2/7
सामंथा ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि, रोजाना एक्सरसाइज से ज्यादा एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट लेना उनकी हेल्थ के लिए जरूरी हो गया है.
सामंथा ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि, रोजाना एक्सरसाइज से ज्यादा एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट लेना उनकी हेल्थ के लिए जरूरी हो गया है.
3/7
एक्ट्रेस रोजाना एक जैसा ही खाना खाती हैं, क्योंकि इससे फूड स्ट्रेस कम होता है. एक जैसे खाना खाने से हमारा डाइजेशन सिस्टम बेहतर हो जाता है और उसे आसानी से पचा लेता है.
एक्ट्रेस रोजाना एक जैसा ही खाना खाती हैं, क्योंकि इससे फूड स्ट्रेस कम होता है. एक जैसे खाना खाने से हमारा डाइजेशन सिस्टम बेहतर हो जाता है और उसे आसानी से पचा लेता है.
4/7
एक्ट्रेस खासतौर पर क्रूसिफेरस सब्जियां खाती हैं, इनमें ब्रोकोली, फूलगोभी, पत्तागोभी, केल, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, शलजम, मूली जैसी सब्जियां आती हैं.
एक्ट्रेस खासतौर पर क्रूसिफेरस सब्जियां खाती हैं, इनमें ब्रोकोली, फूलगोभी, पत्तागोभी, केल, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, शलजम, मूली जैसी सब्जियां आती हैं.
5/7
सामंथा शुगर और ग्लूटन से दूर रहती हैं और कभी मीठे की क्रेविंग्स होती भी है तो वो शुगर फ्री चॉकलेट खाती हैं. इसके अलावा वो ग्लूटन फ्री चीजें अपनी डाइट में शामिल करती हैं.
सामंथा शुगर और ग्लूटन से दूर रहती हैं और कभी मीठे की क्रेविंग्स होती भी है तो वो शुगर फ्री चॉकलेट खाती हैं. इसके अलावा वो ग्लूटन फ्री चीजें अपनी डाइट में शामिल करती हैं.
6/7
इन सबके अलावा वो खूब सारा पानी पीती हैं और अपनी बॉडी को हाईड्रेट रखती हैं. पानी पीने से पेट भी साफ रहता है और इससे स्किन भी ग्लोइंग होती है.
इन सबके अलावा वो खूब सारा पानी पीती हैं और अपनी बॉडी को हाईड्रेट रखती हैं. पानी पीने से पेट भी साफ रहता है और इससे स्किन भी ग्लोइंग होती है.
7/7
हेल्दी डाइट के साथ-साथ एक्ट्रेस हफ्ते में 4-5 दिन वेट ट्रेनिंग करती हैं, जिसमें डेडलिफ्ट, स्क्वैट, और बेंच प्रेस जैसी एक्सरसाइज शामिल हैं.
हेल्दी डाइट के साथ-साथ एक्ट्रेस हफ्ते में 4-5 दिन वेट ट्रेनिंग करती हैं, जिसमें डेडलिफ्ट, स्क्वैट, और बेंच प्रेस जैसी एक्सरसाइज शामिल हैं.
Published at : 22 Nov 2025 03:41 PM (IST)
Samantha Ruth Prabhu

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

Embed widget