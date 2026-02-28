हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड53 की उम्र में मलाइका अरोड़ा का कातिलाना अंदाज, ब्लैक आउटफिट में गिराई बिजलियां

53 की उम्र में मलाइका अरोड़ा का कातिलाना अंदाज, ब्लैक आउटफिट में गिराई बिजलियां

Malaika Arora look: मलाइका अरोड़ा हाल ही में एक इवेंट में ब्लैक स्टाइलिश आउटफिट में नजर आई हैं. जहां उनका ग्लैमरस अंदाज एक बार फिर चर्चा में आ गया है. उन्होंने डीप नेकलाइन ब्लैक क्रॉप ब्लाउज पहना था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Feb 2026 11:01 AM (IST)
Malaika Arora look: मलाइका अरोड़ा हाल ही में एक इवेंट में ब्लैक स्टाइलिश आउटफिट में नजर आई हैं. जहां उनका ग्लैमरस अंदाज एक बार फिर चर्चा में आ गया है. उन्होंने डीप नेकलाइन ब्लैक क्रॉप ब्लाउज पहना था.

बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और स्टाइल आइकन मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में वो एक इवेंट में नजर आई हैं. जहां उनका ऑल ब्लैक लुक देखते ही बन रहा था. हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस, स्टाइल और एलिगेंस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था.

1/10
बॉलीवुड की ग्लैमरस डीवा मलाइका अरोड़ा हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट हुई हैं. हमेशा की तरह इस बार भी उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस देखने लायक था.
बॉलीवुड की ग्लैमरस डीवा मलाइका अरोड़ा हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट हुई हैं. हमेशा की तरह इस बार भी उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस देखने लायक था.
2/10
इस इवेंट में मलाइका ने ब्लैक कलर का बेहद स्टाइलिश आउटफिट पहना हुआ था.
इस इवेंट में मलाइका ने ब्लैक कलर का बेहद स्टाइलिश आउटफिट पहना हुआ था.
Published at : 28 Feb 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Bollywood Malaika Arora Look MALAIKA ARORA

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
सलमान खान ने 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में किसके घोड़े के साथ की है शूटिंग? जानें-यहां
सलमान खान ने 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में किसके घोड़े के साथ की है शूटिंग? जानें-यहां
मनोरंजन
भोजपुरी फिल्मों ने क्यों नहीं छुआ साउथ इंडस्ट्री जैसा मुकाम? दिनेश लाल यादव ने बताई हकीकत
भोजपुरी फिल्मों ने क्यों नहीं छुआ साउथ इंडस्ट्री जैसा मुकाम? दिनेश लाल यादव ने बताई हकीकत
मनोरंजन
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर, रिलीज हुई 'एक्यूज्ड' से 'सीक्रेट स्टोरीज' तक कई धमाकेदार फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें एंजॉय
फ्राइडे को ओटीटी पर, रिलीज हुई 'एक्यूज्ड' से 'सीक्रेट स्टोरीज' तक, वीकेंड पर करें एंजॉय
मनोरंजन
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi पुलिस पर भड़के JNU छात्र, कैंपस के बाहर भारी सुरक्षा तैनात! | Breaking | Santishree Pandit
Mahendra Singh Dhoni को Jharkhand हाउसिंग बोर्ड ने क्यों भेजा नोटिस? | Breaking | ABP News
JNU में छात्रों का फिर हंगामा, VC और दिल्ली पुलिस का फूंका पुतला | Breaking | Delhi | ABP News
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
राजस्थान
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
जनरल नॉलेज
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget