एक्सप्लोरर
53 की उम्र में मलाइका अरोड़ा का कातिलाना अंदाज, ब्लैक आउटफिट में गिराई बिजलियां
Malaika Arora look: मलाइका अरोड़ा हाल ही में एक इवेंट में ब्लैक स्टाइलिश आउटफिट में नजर आई हैं. जहां उनका ग्लैमरस अंदाज एक बार फिर चर्चा में आ गया है. उन्होंने डीप नेकलाइन ब्लैक क्रॉप ब्लाउज पहना था.
बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और स्टाइल आइकन मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में वो एक इवेंट में नजर आई हैं. जहां उनका ऑल ब्लैक लुक देखते ही बन रहा था. हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस, स्टाइल और एलिगेंस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था.
1/10
2/10
Published at : 28 Feb 2026 11:01 AM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
अली गोनी-जैस्मिन भसीन ने होस्ट की इफ्तार पार्टी, करण-तेजस्वी से अंकिता लोखंडे तक ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
7 Photos
मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, शादी के बाद पति विजय का हाथ थामे दिखीं रश्मिका मंदाना
बॉलीवुड
7 Photos
सान्या मल्होत्रा ने अपने 34वें बर्थडे पर होस्ट किया ‘स्पोर्ट्स कार्निवल’, फातिमा भी हुईं शामिल
बॉलीवुड
8 Photos
परिणीति चोपड़ा ने बेटे नीर के लिए पर्सनल टच के साथ तैयार की है नर्सरी, तस्वीरों में देखें झलक
बॉलीवुड
12 Photos
ड्रीमी वेडिंग में एक दूजे के हुए रश्मिका-विजय, देखे कपल की रॉयल शादी की अनसीन तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड का वो 'फ्लॉप' एक्टर जो 13 फ्लॉप देने के बाद बना बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार
बॉलीवुड
9 Photos
फिल्मों ने बना दी जोड़ी, बॉलीवुड के इन सेलेब्स को हुआ था सेट पर प्यार, फिर लिए थे सात फेरे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
सलमान खान ने 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में किसके घोड़े के साथ की है शूटिंग? जानें-यहां
मनोरंजन
भोजपुरी फिल्मों ने क्यों नहीं छुआ साउथ इंडस्ट्री जैसा मुकाम? दिनेश लाल यादव ने बताई हकीकत
मनोरंजन
फ्राइडे को ओटीटी पर, रिलीज हुई 'एक्यूज्ड' से 'सीक्रेट स्टोरीज' तक, वीकेंड पर करें एंजॉय
मनोरंजन
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
अली गोनी-जैस्मिन भसीन ने होस्ट की इफ्तार पार्टी, करण-तेजस्वी से अंकिता लोखंडे तक ने लूटी महफिल
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion