पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर रोज नया ड्रामा देखने को मिल रहा है. कूचबिहार में कथित कट-मनी विवाद को लेकर एक टीएमसी नेता का वीडियो देशभर में चर्चा का विषय बन गया है. बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर TMC नेता शाहिदुल मिया का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह उग्र भीड़ से बचने के लिए अपने बेड के नीचे छिपे नजर आ रहे हैं और फिर पुलिस उन्हें बाहर निकालती है.

TMC नेता शाहिदुल मिया के घर को लोगों ने घेरा

अमित मालवीय ने कहा कि जैसे-जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, वैसे-वैसे गरीबों को लूटने वाले लोगों के लिए छिपना मुश्किल होता जा रहा है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'पश्चिम बंगाल में कट-मनी घोटाला अब ऐसे दृश्य दिखा रहा है जो किसी राजनीतिक नाटक से कम नहीं हैं. कूच बिहार के माथाभंगा में, स्थानीय लोगों ने TMC नेता शाहिदुल मिया के घर को घेर लिया. लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वे सरकारी आवास योजनाओं के लाभार्थियों से 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की वसूली कर रहे थे.'

The cut-money scam in West Bengal is now producing scenes straight out of a political farce.



In Mathabhanga, Cooch Behar, local residents surrounded the residence of TMC leader Shahidul Miya, accusing him of extorting between ₹5,000 and ₹20,000 from beneficiaries of government… pic.twitter.com/NtfwX94vIQ — Amit Malviya (@amitmalviya) June 4, 2026

बेड के नीचे छिपे TMC नेता

उन्होंने लिखा, 'जैसे ही लोगों का गुस्सा भड़का, TMC नेता ने गुस्साई भीड़ से बचने के लिए अपने बेड के नीचे छिपने की कोशिश की. आखिरकार पुलिस को उन्हें उनके छिपने की जगह से बाहर निकालकर बचाना पड़ा. काकद्वीप से लेकर नामखाना और अब माथाभंगा तक, हर जगह कहानी एक ही है: कट-मनी, भ्रष्टाचार और अफरा-तफरी. जैसे-जैसे जांच का शिकंजा कसता जा रहा है और गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं, उन लोगों के लिए छिपना मुश्किल होता जा रहा है, जिन्होंने कभी गरीबों का शोषण किया था,अब तो उनके लिए बिस्तर के नीचे छिपना भी मुश्किल हो गया है.'

पश्चिम बंगाल की राजनीतिक नब्ज पर पकड़, जन आंदोलन और हर चुनौती के सामने डटकर खड़े रहने के दम पर अपना राजनीतिक सफर तय करने वाली ममता बनर्जी के लिए पिछले महीने विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद का समय किसी राजनीतिक भूचाल से कम नहीं रहा है. ठीक एक महीने पहले ममता TMC का निर्विवाद चेहरा थीं और उनके पास एक मजबूत विधायी शक्ति थी, लेकिन बीजेपी के हाथों मिली करारी चुनावी हार ने बंगाल में तृणमूल के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रखा दिया है

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