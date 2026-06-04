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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस वार्ता पर बड़ा खुलासा, RJD सांसद मनोज झा ने लिखी थी सिफारिशी चिट्ठी

कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस वार्ता पर बड़ा खुलासा, RJD सांसद मनोज झा ने लिखी थी सिफारिशी चिट्ठी

कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 जून को प्रदर्शन का ऐलान किया है. इससे पहले 3 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्रेस वार्ता की. इस प्रेस वार्ता को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 04 Jun 2026 04:48 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी. इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दिलाने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के निदेशक को लिखी गई एक चिट्ठी चर्चा में है.

चिट्ठी में पत्रकार सौरभ दास को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, हालांकि पत्र में कहीं भी कॉकरोच जनता पार्टी का उल्लेख नहीं है.

अभी तक चुप हैं मनोज झा

इस चिट्ठी को लेकर अब तक मनोज झा की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. सौरभ दास को हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है. पार्टी ने 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है.

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इस प्रदर्शन को सोनम वांगचुक समेत कई चर्चित हस्तियों का समर्थन मिलने का दावा किया जा रहा है. वहीं पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके के अमेरिका से दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की भी तैयारी बताई जा रही है.

कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत सोशल मीडिया पर उस समय चर्चा में आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यामूर्ति सूर्याकांत की एक टिप्पणी के बाद इससे जुड़ी गतिविधियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित किया.

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पत्र में क्या था?

राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता प्रो. मनोज कुमार झा ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के निदेशक को पत्र लिखकर पत्रकार सौरव दास के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने हेतु स्थान उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी. पत्र में उन्होंने अनुरोध किया था कि सौरव दास को शाम 5 बजे (3 जून) कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह आवंटित की जाए. प्रो. झा ने अपने पत्र में इसे एक औपचारिक अनुशंसा बताते हुए क्लब प्रशासन से आवश्यक व्यवस्था करने का आग्रह किया था.

उधर, समाचार एजेंसी PTI को दिए एक बयान में मनोज झा ने 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि इस मुद्दे पर उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट है और वह इस बारे में पहले भी लिख चुके हैं. उन्होंने कहा कि जब तक किसी संगठन की विचारधारा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती, तब तक उस पर टुकड़ों में टिप्पणी करना उचित नहीं है. मनोज झा ने कहा, जिस राजनीतिक संगठन की आप बात कर रहे हैं, उसकी विचारधारा को लेकर हमारी समझ अभी स्पष्ट नहीं है. जब तक उसकी वैचारिक दिशा साफ नहीं होती, तब तक उस पर कोई ठोस टिप्पणी करना सही नहीं होगा.

Published at : 04 Jun 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Manoj Jha CJP Rjd DELHI NEWS Cockroach Janata Party
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