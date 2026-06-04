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खुले बाल और ब्लू साड़ी में माधुरी दीक्षित ने बढ़ाया तापमान, तस्वीरों से नजरें हटाना हुआ मुश्किल
Madhuri Dixit Look: माधुरी दीक्षित ने ब्लू रंग की साड़ी में कई तस्वीरें शेयर की हैं. फ्लोरल कढ़ाई वाले ब्लाउज और झुमकों ने उनके लुक में चार्म जोड़ दिया हैं, जो उन्हें आकर्षक बना रहा हैं.
हाल ही में माधुरी दीक्षित ने अपनी नई तस्वीरों से फैंस को दीवाना बना दिया हैं. इन तस्वीरों में वो ब्लू साड़ी में बेहद खूबसूरत और रॉयल नजर आ रही हैं, जो उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं. इसी बीच आइए उनके इन तस्वीरों और लुक पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 06:56 AM (IST)
Tags :Netflix Madhuri Dixit Maa Behen
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