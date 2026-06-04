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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडखुले बाल और ब्लू साड़ी में माधुरी दीक्षित ने बढ़ाया तापमान, तस्वीरों से नजरें हटाना हुआ मुश्किल

खुले बाल और ब्लू साड़ी में माधुरी दीक्षित ने बढ़ाया तापमान, तस्वीरों से नजरें हटाना हुआ मुश्किल

Madhuri Dixit Look: माधुरी दीक्षित ने ब्लू रंग की साड़ी में कई तस्वीरें शेयर की हैं. फ्लोरल कढ़ाई वाले ब्लाउज और झुमकों ने उनके लुक में चार्म जोड़ दिया हैं, जो उन्हें आकर्षक बना रहा हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Jun 2026 06:56 AM (IST)
Madhuri Dixit Look: माधुरी दीक्षित ने ब्लू रंग की साड़ी में कई तस्वीरें शेयर की हैं. फ्लोरल कढ़ाई वाले ब्लाउज और झुमकों ने उनके लुक में चार्म जोड़ दिया हैं, जो उन्हें आकर्षक बना रहा हैं.

हाल ही में माधुरी दीक्षित ने अपनी नई तस्वीरों से फैंस को दीवाना बना दिया हैं. इन तस्वीरों में वो ब्लू साड़ी में बेहद खूबसूरत और रॉयल नजर आ रही हैं, जो उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं. इसी बीच आइए उनके इन तस्वीरों और लुक पर एक नजर डालते हैं.

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माधुरी ने ब्लू रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी है, जिस पर रंग-बिरंगी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की गई है. बॉर्डर और पल्लू पर बारीक कढ़ाई साड़ी को और आकर्षक बना रही है.
माधुरी ने ब्लू रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी है, जिस पर रंग-बिरंगी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की गई है. बॉर्डर और पल्लू पर बारीक कढ़ाई साड़ी को और आकर्षक बना रही है.
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साड़ी के साथ उन्होंने सिल्वर और पेस्टल टोन का एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज पहना है. ब्लाउज पर फूलों की कढ़ाई की गई है, जो साड़ी के डिजाइन से मैच कर रही है.
साड़ी के साथ उन्होंने सिल्वर और पेस्टल टोन का एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज पहना है. ब्लाउज पर फूलों की कढ़ाई की गई है, जो साड़ी के डिजाइन से मैच कर रही है.
Published at : 04 Jun 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Netflix Madhuri Dixit Maa Behen

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