हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?

'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?

ललित मोदी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह से मिली कथित जानलेवा धमकियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. क्रिकेट प्रशासन से हटने की वजह भी उन्होंने दाऊद को बताया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 04 Jun 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह से मिली कथित जानलेवा धमकियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मैच फिक्सिंग और दाऊद इब्राहिम से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 'उनका पैंट में ही पेशाब निकल गया था.' उन्होंने पहली बार खुलासा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह से मिली कथित जानलेवा धमकियां क्रिकेट प्रशासन से स्थायी रूप से संन्यास लेने के उनके फैसले के पीछे बड़ी वजह थीं.

दाऊद की वजह से ललित मोदी ने लिया क्रिकेट से संन्यास?

ANI को दिए इंटरव्यू में ललित मोदी ने विस्तार से बताया कि कैसे आईपीएल के शुरुआती वर्षों में मैच फिक्सिंग के खिलाफ उनका अडिग रुख डी-कंपनी के नियंत्रित अरबों डॉलर के अंडरग्राउंड सट्टेबाजी नेटवर्क से सीधे टकराया. उन्होंने दावा किया कि 'यह गिरोह एक ऐसा 'सट्टा बाजार' चलाता है,जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, जहां हर गेंद के साथ दांव बदलते रहते हैं.' जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने दाऊद इब्राहिम की वजह से क्रिकेट से संन्यास लिया तो आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष ललित मोदी ने कहा, 'यह सबसे बड़े कारणों में से एक है.'

'अब गेम नहीं ओवर और बॉल फिक्स होते'

ललित ने खुलासा किया, 'दाऊद इब्राहिम एक कुख्यात सट्टेबाज है. वह क्रिकेट सट्टेबाजी को कंट्रोल करता था. उन दिनों, यह 2 अरब डॉलर का अंडरग्राउंड सट्टेबाजी का कारोबार हुआ करता था. आज, यह प्रति मैच 4 अरब डॉलर का भूमिगत सट्टेबाजी का कारोबार है. यह बहुत बड़ा है. यह हर गेंद पर दांव लगाने की संभावना होती है. यह सट्टा बाजार है, अब कोई मैच फिक्स नहीं करता. आप ओवर फिक्स करते हैं. आप गेंद फिक्स करते हैं.'

'दाऊद ने कराया हमला'

ललित मोदी ने आगे कहा, 'उन्हें विश्वास था कि मैं आईपीएल 2 नहीं कर पाऊंगा.आईपीएल 2 नहीं होगा, इस पर बड़ी-बड़ी शर्तें लगाई गईं. मुंबई पुलिस ने सब कुछ रिकॉर्ड किया. मुंबई पुलिस ने मुझे ज़ेड सिक्योरिटी में रखा. मुंबई में मेरे घर के बाहर गोलीबारी हुई, जब मैं केप टाउन में था, तब जोहान्सबर्ग में मुझ पर जानलेवा हमला हुआ. मोंटेनेग्रो में मुझ पर जानलेवा हमला हुआ. लंदन में मेरे बेटे तक का अपहरण कर लिया गया.'

उन्होंने कहा, 'मैंने यह कहानी किसी को नहीं बताई. मुझे सुबह 3:30 बजे फोन आया. एक ऐसे आदमी का जो आपको सभी आईपीएल मैचों के आसपास दिखाई देता है. वह राजनेताओं के आसपास रहता है, वह लंदन में रहने वाला आदमी है.' वो दलाल-डीलर टाइप का आदमी है. उसने कहा कि तुम्हें अभी बाबा से मिलना होगा. मैं बाबा के पेंटहाउस गया. उसने मुझे बताया कि उसे एक IPL टीम चाहिए. मैंने उसे बताया कि मुझे दाऊद से परेशानी है.'

'उसने कहा, मैं इसे एक मिनट में सुलझा देता हूं. ये सब उन्हीं की साजिश थी. वो अपनी छत पर गया, अपना सैटेलाइट फोन निकाला और दाऊद को फोन किया. 'मेरा पैंट में पेशाब निकल गया (I pissed in my pants.' ये 2012 की बात है. मुझे नहीं पता दाऊद कहां था जब मैंने उससे फोन पर बात की. ये मेरा रिकॉर्ड किया हुआ बयान है. फिर ये बाबा हर जगह नजर आने लगे. वो दुनियादारी जानता है.'

भारत वापस आएंगे ललित मोदी? दिया चौंकाने वाला जवाब, बोले- 'मेरे कई दोस्त सत्ता में...'

ललित मोदी ने बताई हमलों की वजह

आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ने कहा, 'मुझ पर हमले इसलिए किए जा रहे थे क्योंकि मैंने आईपीएल को दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया था. उन्होंने शर्त लगाई थी कि आईपीएल दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित नहीं होगा. इसलिए जाहिर तौर पर उन्हें काफी नुकसान हुआ और वे चाहते थे कि मैं वह नुकसान पूरा करूं. दाऊद ने (एक इंटरव्यू) में कहा, टहमने ललित मोदी के साथ मुद्दे सुलझा लिए हैं. मैंने नहीं. मैंने बस इतना कहा कि मैं क्रिकेट से संन्यास ले लूंगा. मैंने अपना वचन दिया है.'

'सोनिया गांधी शशि थरूर को...', ललित मोदी ने किया सनसनीखेज दावा, बताया 16 साल पुराना सीक्रेट!

 

 

Published at : 04 Jun 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Lalit Modi Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेलंगाना को बड़ी सौगात, मोदी सरकार ने हजारों करोड़ के हाईवे विस्तार योजना को दी मंज़ूरी
तेलंगाना को बड़ी सौगात, मोदी सरकार ने हजारों करोड़ के हाईवे विस्तार योजना को दी मंज़ूरी
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
इंडिया
केरल पहुंचा मानसून! यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी एंट्री? जानें IMD ने क्या बताया?
केरल पहुंचा मानसून! यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी एंट्री? जानें IMD ने क्या बताया?
इंडिया
Uttrakhand Election 2027: बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल
बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
बिहार
मुजफ्फरपुर की घटना पर सम्राट सरकार के खिलाफ JDU? पार्टी का बड़ा बयान- 'आखिर इसकी…'
मुजफ्फरपुर की घटना पर सम्राट सरकार के खिलाफ JDU? पार्टी का बड़ा बयान- 'आखिर इसकी…'
इंडिया
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
स्पोर्ट्स
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
इंडिया
Explained: सोनिया गांधी जेल में मिलने पहुंची, कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए! भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या?
भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या? कैसे कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए
शिक्षा
CBSE OSM Controversy: 'सिस्टम में दिक्कतें थीं फिर भी लागू किया', OSM ड्राई रन में शामिल शिक्षकों का बड़ा खुलासा
'सिस्टम में दिक्कतें थीं फिर भी लागू किया', OSM ड्राई रन में शामिल शिक्षकों का बड़ा खुलासा
इंडिया
Monsoon 2026: इंतजार खत्म! देश में हुई मानसून की एंट्री, 24 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग का अपडेट
इंतजार खत्म! देश में हुई मानसून की एंट्री, 24 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग का अपडेट
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
Embed widget