आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह से मिली कथित जानलेवा धमकियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मैच फिक्सिंग और दाऊद इब्राहिम से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 'उनका पैंट में ही पेशाब निकल गया था.' उन्होंने पहली बार खुलासा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह से मिली कथित जानलेवा धमकियां क्रिकेट प्रशासन से स्थायी रूप से संन्यास लेने के उनके फैसले के पीछे बड़ी वजह थीं.

दाऊद की वजह से ललित मोदी ने लिया क्रिकेट से संन्यास?

ANI को दिए इंटरव्यू में ललित मोदी ने विस्तार से बताया कि कैसे आईपीएल के शुरुआती वर्षों में मैच फिक्सिंग के खिलाफ उनका अडिग रुख डी-कंपनी के नियंत्रित अरबों डॉलर के अंडरग्राउंड सट्टेबाजी नेटवर्क से सीधे टकराया. उन्होंने दावा किया कि 'यह गिरोह एक ऐसा 'सट्टा बाजार' चलाता है,जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, जहां हर गेंद के साथ दांव बदलते रहते हैं.' जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने दाऊद इब्राहिम की वजह से क्रिकेट से संन्यास लिया तो आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष ललित मोदी ने कहा, 'यह सबसे बड़े कारणों में से एक है.'

#WATCH | On being asked if he retired from cricket because of Dawood Ibrahim, IPL founder and first chairman Lalit Modi says, "It is one of the biggest reasons."



He says, "He took three hits at me... Dawood himself said this... He missed three times... The reason was that I… pic.twitter.com/HKYlhdL2o6 — ANI (@ANI) June 4, 2026

'अब गेम नहीं ओवर और बॉल फिक्स होते'

ललित ने खुलासा किया, 'दाऊद इब्राहिम एक कुख्यात सट्टेबाज है. वह क्रिकेट सट्टेबाजी को कंट्रोल करता था. उन दिनों, यह 2 अरब डॉलर का अंडरग्राउंड सट्टेबाजी का कारोबार हुआ करता था. आज, यह प्रति मैच 4 अरब डॉलर का भूमिगत सट्टेबाजी का कारोबार है. यह बहुत बड़ा है. यह हर गेंद पर दांव लगाने की संभावना होती है. यह सट्टा बाजार है, अब कोई मैच फिक्स नहीं करता. आप ओवर फिक्स करते हैं. आप गेंद फिक्स करते हैं.'

'दाऊद ने कराया हमला'

ललित मोदी ने आगे कहा, 'उन्हें विश्वास था कि मैं आईपीएल 2 नहीं कर पाऊंगा.आईपीएल 2 नहीं होगा, इस पर बड़ी-बड़ी शर्तें लगाई गईं. मुंबई पुलिस ने सब कुछ रिकॉर्ड किया. मुंबई पुलिस ने मुझे ज़ेड सिक्योरिटी में रखा. मुंबई में मेरे घर के बाहर गोलीबारी हुई, जब मैं केप टाउन में था, तब जोहान्सबर्ग में मुझ पर जानलेवा हमला हुआ. मोंटेनेग्रो में मुझ पर जानलेवा हमला हुआ. लंदन में मेरे बेटे तक का अपहरण कर लिया गया.'

उन्होंने कहा, 'मैंने यह कहानी किसी को नहीं बताई. मुझे सुबह 3:30 बजे फोन आया. एक ऐसे आदमी का जो आपको सभी आईपीएल मैचों के आसपास दिखाई देता है. वह राजनेताओं के आसपास रहता है, वह लंदन में रहने वाला आदमी है.' वो दलाल-डीलर टाइप का आदमी है. उसने कहा कि तुम्हें अभी बाबा से मिलना होगा. मैं बाबा के पेंटहाउस गया. उसने मुझे बताया कि उसे एक IPL टीम चाहिए. मैंने उसे बताया कि मुझे दाऊद से परेशानी है.'

'उसने कहा, मैं इसे एक मिनट में सुलझा देता हूं. ये सब उन्हीं की साजिश थी. वो अपनी छत पर गया, अपना सैटेलाइट फोन निकाला और दाऊद को फोन किया. 'मेरा पैंट में पेशाब निकल गया (I pissed in my pants.' ये 2012 की बात है. मुझे नहीं पता दाऊद कहां था जब मैंने उससे फोन पर बात की. ये मेरा रिकॉर्ड किया हुआ बयान है. फिर ये बाबा हर जगह नजर आने लगे. वो दुनियादारी जानता है.'

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ललित मोदी ने बताई हमलों की वजह

आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ने कहा, 'मुझ पर हमले इसलिए किए जा रहे थे क्योंकि मैंने आईपीएल को दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया था. उन्होंने शर्त लगाई थी कि आईपीएल दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित नहीं होगा. इसलिए जाहिर तौर पर उन्हें काफी नुकसान हुआ और वे चाहते थे कि मैं वह नुकसान पूरा करूं. दाऊद ने (एक इंटरव्यू) में कहा, टहमने ललित मोदी के साथ मुद्दे सुलझा लिए हैं. मैंने नहीं. मैंने बस इतना कहा कि मैं क्रिकेट से संन्यास ले लूंगा. मैंने अपना वचन दिया है.'

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