Peddi Box Office Collection Day 1 Live Updates: बॉक्स ऑफिस पर 'पेद्दी' का बवंडर, 3.30 बजे तक हुई 19 करोड़ के पार
Peddi BO Collection Day 1 Live Updates: राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' रिलीज होते ही सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस पर भी छा गई है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म ने ओपनिंग डे पर कितनी कमाई कर ली है.
साउथ एक्टर राम चरण इन दिनों फिल्म 'पेद्दी' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के जरिए एक्टर पहली बार जान्हवी कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गई है. इसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को लेकर मेकर्स ही नहीं बल्कि लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म का ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर हाल कैसा है.
'पेद्दी' का ओपनिंग डे पर कलेक्शन
राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है. इसे हिंदी समेत कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया है. फिल्म सबसे ज्यादा तेलुगु में कमाई कर रही है. हिंदी में भी इसे ठीक-ठाक रिस्पांस मिल रहा है लेकिन तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर इसने गर्दा उड़ा दिया है.
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने ओपनिंग डे पर दोपहर 3.30 बजे तक 19.45 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- इसमें हिंदी में 1.11 करोड़, कन्नड़ में 11 लाख, मलयालम में 4 लाख और तमिल में 23 लाख की कमाई कर चुकी है.
- हालांकि, फिल्म के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.
|फिल्म
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|पेद्दी
|19.45 करोड़
|42.5%
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जान्हवी कपूर के साथ राम चरण की पहली फिल्म
गौरतलब है कि राम चरण 'पेद्दी' के जरिए पहली बार जान्हवी कपूर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. इसमें दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है और एक्ट्रेस के काम की भी तारीफ की जा रही है. उन्होंने उन्होंने फिल्म में राम चरण की लेडी लव का रोल प्ले किया है. उनका साउथ वाला अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.
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'पेद्दी' के बारे में
बहरहाल, अगर फिल्म 'पेद्दी' के बारे में बात की जाए तो ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है. इस फिल्म में राम चरण और जान्हवी कपूर के अलावा दिव्येंदु शर्मा, शिव राजकुमार और जगपति बाबू जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. फिल्म का निर्माण कुश्ती (रेसलिंग) के बैकड्रॉप पर किया गया है. इसमें मजबूत इमोशन और जातिगत मुद्दों पर भी जोर दिया गया है.