हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाPeddi Box Office Collection Day 1 Live Updates: बॉक्स ऑफिस पर 'पेद्दी' का बवंडर, 3.30 बजे तक हुई 19 करोड़ के पार

Peddi Box Office Collection Day 1 Live Updates: बॉक्स ऑफिस पर 'पेद्दी' का बवंडर, 3.30 बजे तक हुई 19 करोड़ के पार

Peddi BO Collection Day 1 Live Updates: राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' रिलीज होते ही सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस पर भी छा गई है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म ने ओपनिंग डे पर कितनी कमाई कर ली है.

By : राहुल यादव | Updated at : 04 Jun 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ एक्टर राम चरण इन दिनों फिल्म 'पेद्दी' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के जरिए एक्टर पहली बार जान्हवी कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गई है. इसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को लेकर मेकर्स ही नहीं बल्कि लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म का ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर हाल कैसा है. 

'पेद्दी' का ओपनिंग डे पर कलेक्शन

राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है. इसे हिंदी समेत कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया है. फिल्म सबसे ज्यादा तेलुगु में कमाई कर रही है. हिंदी में भी इसे ठीक-ठाक रिस्पांस मिल रहा है लेकिन तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर इसने गर्दा उड़ा दिया है.

- सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने ओपनिंग डे पर दोपहर 3.30 बजे तक 19.45 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. 
- इसमें हिंदी में 1.11 करोड़, कन्नड़ में 11 लाख, मलयालम में 4 लाख और तमिल में 23 लाख की कमाई कर चुकी है.
- हालांकि, फिल्म के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
पेद्दी 19.45 करोड़ 42.5%
     

यह भी पढ़ें: 'लक्ष्मी और गणेश दोनों घर आए हैं...', भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ 45 की उम्र में जुड़वां बच्चों की मां बनीं

जान्हवी कपूर के साथ राम चरण की पहली फिल्म

गौरतलब है कि राम चरण 'पेद्दी' के जरिए पहली बार जान्हवी कपूर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. इसमें दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है और एक्ट्रेस के काम की भी तारीफ की जा रही है. उन्होंने उन्होंने फिल्म में राम चरण की लेडी लव का रोल प्ले किया है. उनका साउथ वाला अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

यह भी पढ़ें: Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी

'पेद्दी' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'पेद्दी' के बारे में बात की जाए तो ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है. इस फिल्म में राम चरण और जान्हवी कपूर के अलावा दिव्येंदु शर्मा, शिव राजकुमार और जगपति बाबू जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. फिल्म का निर्माण कुश्ती (रेसलिंग) के बैकड्रॉप पर किया गया है. इसमें मजबूत इमोशन और जातिगत मुद्दों पर भी जोर दिया गया है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Peddi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Peddi X Review: 'पावर पैक्ड है...', 'पेद्दी' देख लोगों ने राम चरण को बताया 'किंग', जानें जनता को कैसी लगी फिल्म
'पावर पैक्ड है...', 'पेद्दी' देख लोगों ने राम चरण को बताया 'किंग', जानें जनता को कैसी लगी फिल्म
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection Day 1 Live Updates: बॉक्स ऑफिस पर 'पेद्दी' का बवंडर, 3.30 बजे तक हुई 19 करोड़ के पार
लाइव: बॉक्स ऑफिस पर 'पेद्दी' का बवंडर, 3.30 बजे तक हुई 19 करोड़ के पार
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Day 1 Prediction: ‘पेद्दी’ बनेगी रामचरण की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? 'गेम चेंजर' का तोड़ेगी रिकॉर्ड! जानें- प्रीडिक्शन
‘पेद्दी’ बनेगी रामचरण की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? 'गेम चेंजर' का तोड़ेगी रिकॉर्ड! जानें- प्रीडिक्शन
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection In Hindi: 'पेद्दी' की हिंदी में ठंडी रह सकती है शुरुआत, जानें- पहले दिन कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
'पेद्दी' की हिंदी में ठंडी रह सकती है शुरुआत, जानें- पहले दिन कैसी रह सकती है ओपनिंग ओपनिंग?
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक से कांग्रेस किस-किसको भेजेगी राज्यसभा? खरगे से लेकर पवन खेड़ा तक नाम फाइनल, ये रही पूरी लिस्ट
कर्नाटक से कांग्रेस किस-किसको भेजेगी राज्यसभा? खरगे से लेकर पवन खेड़ा तक नाम फाइनल, ये रही पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल! एकनाथ शिंदे की पार्टी ने BJP और उद्धव गुट को दिया झटका
महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल! एकनाथ शिंदे की पार्टी ने BJP और उद्धव गुट को दिया झटका
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
क्रिकेट
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
इंडिया
Uttrakhand Election 2027: बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल
बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल
इंडिया
Explained: सोनिया गांधी जेल में मिलने पहुंची, कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए! भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या?
भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या? कैसे कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए
ट्रेंडिंग
Video: ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
Embed widget