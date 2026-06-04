हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा

22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा

Nepal vs Malaysia T20: अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में आए दिन नए रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं. अब नेपाल के सलामी बल्लेबाज कुशल भुरतेल ने गेंदबाजों की खटिया खड़ी करते हुए इतिहास रच दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Jun 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम चाहे टी20 रैंकिंग्स में टॉप पर विराजमान हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में नेपाल क्रिकेट टीम का भी एक अलग रुतबा है. टी20 इंटरनेशनल में एक बार फिर नेपाल टीम ने धमाका कर दिया है. टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर्स में मलेशिया के खिलाफ नेपाल ने 275 रन बना डाले. यह टी20 क्रिकेट इतिहास में तीसरी बार है जब भारत के इस पड़ोसी देश ने 270 से बड़ा स्कोर बनाया हो.

मगर नेपाल के बड़े स्कोर से ज्यादा चर्चा में कुशल भुरतेल आ गए हैं, जिन्होंने अपने टी20 करियर का तीसरा शतक जड़ते हुए इतिहास रच दिया. उन्होंने मलेशिया के खिलाफ इस मुकाबले में 54 गेंद में 126 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड पहले से उनके नाम है और अब इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम जुड़ गया है.

टी20 में सबसे ज्यादा रन (नेपाल)

कुशल भुरतेल ने 44 गेंदों में शतक पूरा किया, जो टी20 में नेपाल के लिए तीसरा सबसे तेज शतक भी है. इससे पहले कुशल 35 गेंद में भी सेंचुरी लगा चुके हैं. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में कुशल भुरतेल ने अब 78 मुकाबलों में 2240 रन बना लिए हैं, जो नेपाल के लिए सबसे ज्यादा हैं. उन्होंने दीपेन्द्र  ऐरी को पीछे छोड़ा, जो अब तक 98 मुकाबलों में 2211 रन बना चुके हैं.

यह भी पढ़ें: Kuldeep Yadav News: 'नए खिलाड़ियों को मुझसे खुलकर बात करनी चाहिए', कुलदीप यादव की गेंदबाजों को सलाह

मलेशिया को 167 रनों से हराया

नेपाल क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 275 रन बनाए थे. नेपाल की इस पारी में कुल 22 छक्के और इतने ही चौके लगे. इसके जवाब में मलेशिया की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 108 रन ही बना पाई. यह अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में मलेशिया की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार भी है. मलेशिया के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान सैयद अजीज ने बनाए, जिन्होंने 45 गेंद में 54 रनों का योगदान दिया.

यह भी पढ़ें:

ICC Women's T20 World Cup 2026 Prize Money: महिला टी20 विश्व कप 2026 की प्राइज मनी, रनर-अप को भी मिलेंगे IPL चैंपियन से ज्यादा पैसे

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Nepal Cricket Team Malaysia Cricket Team Kushal Bhurtel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
क्रिकेट
टीम इंडिया में होने वाली है वैभव सूर्यवंशी की एंट्री! इस सीरीज के लिए सिलेक्शन पर छिड़ी बहस 
टीम इंडिया में होने वाली है वैभव सूर्यवंशी की एंट्री! इस सीरीज के लिए सिलेक्शन पर छिड़ी बहस 
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026 Prize Money: महिला टी20 विश्व कप 2026 की प्राइज मनी, रनर-अप को भी मिलेंगे IPL चैंपियन से ज्यादा पैसे
महिला टी20 विश्व कप 2026 की प्राइज मनी, रनर-अप को भी मिलेंगे IPL चैंपियन से ज्यादा पैसे
क्रिकेट
Kuldeep Yadav News: 'नए खिलाड़ियों को मुझसे खुलकर बात करनी चाहिए', कुलदीप यादव की गेंदबाजों को सलाह
Kuldeep Yadav News: 'नए खिलाड़ियों को मुझसे खुलकर बात करनी चाहिए', कुलदीप यादव की गेंदबाजों को सलाह
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Uttrakhand Election 2027: बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल
बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल! एकनाथ शिंदे की पार्टी ने BJP और उद्धव गुट को दिया झटका
महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल! एकनाथ शिंदे की पार्टी ने BJP और उद्धव गुट को दिया झटका
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
स्पोर्ट्स
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
इंडिया
Explained: सोनिया गांधी जेल में मिलने पहुंची, कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए! भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या?
भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या? कैसे कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए
ट्रेंडिंग
Video: ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
हेल्थ
Visceral Fat: क्या बाहर से दुबला-पतला दिख रहा शख्स अंदर से हो सकता है मोटा? जानें इसका कारण
क्या बाहर से दुबला-पतला दिख रहा शख्स अंदर से हो सकता है मोटा? जानें इसका कारण
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
Embed widget