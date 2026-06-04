'शक्ल नहीं पसंद आई...', पहलाज निहलानी को नहीं पसंद थे गोविंदा, फिर भी किया था लॉन्च

फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में गुरुवार 4 जून को निधन हो गया. उनके अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है और फिल्मी सितारों ने उनके घर पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया. वहीं, गोविंदा ने भी उनके घर पर पहुंचकर अंतिम दर्शन किए. उनकी आंखें नम दिखीं. गोविंदा के फिल्मी करियर में दिवंगत निर्माता पहलाज निहलानी का अहम रोल रहा. एक्टर को लॉन्च करने वाले वही थे. लेकिन, बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि पहली बार में एक्टर उन्हें पसंद नहीं आए थे. चलिए बताते हैं इस किस्से के बारे में.

दरअसल, निर्माता पहलाज निहलानी ने अपने करियर की शुरुआत 1982 में फिल्म 'हथकड़ी' से की थी. इसमें शत्रुघन सिन्हा अहम रोल में थे. हालांकि, उनकी किस्मत तब पलटी जब उन्होंने गोविंदा के साथ काम करना शुरू किया. उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्मों का निर्माण किया. साल 1986 में गोविंदा ने 'लव 86' से एक्टिंग में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने पहलाज निहलानी की फिल्में की.

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पहली बार पसंद नहीं आए थे गोविंदा

लर्न फ्रॉम द लेजेंड के साथ एक बातचीत में पहलाज निहलानी ने गोविंदा को लॉन्च करने के किस्से के बारे में बताया. दिवंगत निर्माता पहलाज निहलानी को उन्हें फिल्म में लेने का ख्याल साल 1986 में आया था, जब वो फिल्म 'इल्जाम' बना रहे थे.

निहलानी ने गोविंदा को अपनी फिल्म में कास्ट करने को लेकर बताया था, 'मैंने पहले उनकी तस्वीरें देखी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी. मुझे उनका लुक अच्छा नहीं लगा. अगले दिन वो अपनी डांस वीडियो कैसेट लेकर आए. माइकल जैक्सन की वजह से ब्रेक डांस बहुत लोकप्रिय था तो मुझे वो अच्छा लगा. मैंने उनसे उनके टैलेंट के बारे में पूछा. हालांकि, मुझ उनके चेहरा ज्यादा पसंद नहीं आया. मैंने उन्हें सिर्फ उनके काम (डांस और एक्शन) की वजह से कास्ट किया. क्योंकि मेरी कहानी में भी बहुत सारा एक्शन था. मैंने उनसे एक दिन का समय मांगा था. फिर फिल्म के लिए कास्ट कर लिया था.'

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1991-93 में लगाई फिल्मों की झड़ी

इतना ही नहीं, पहलाज निहलानी ने उस समय बताया था कि उन्होंने गोविंदा के साथ एक के बाद एक हिट फिल्में दी और झड़ी ही लगा दी. उन्होंने दावा किया था, 'जब उनके पास कोई काम नहीं था, तब मैंने उन्हें 'शोला और शबनम' और आंखें दी. मैंने उनकी पूरी छवि ही बदल दी. इन दोनों फिल्मों के बाद हमने 1991 में पांच, 1992 में छह और 1993 में सात फिल्में दी.'

विक्की लालवानी के साथ एक अन्य इंटरव्यू में पहलाज ने गोविंदा के करियर मनें उतार-चढ़ाव को लेकर भी बात की थी और बताया था कि कैसे अपने उतार-चढ़ाव के बावजूद, गोविंदा ने करियर को बहुत अच्छे से संभाला.

इनके साथ भी हिट फिल्में दे चुके पहलाज निहलानी

इतना ही नहीं, गोविंदा के अलावा पहलाज निहलानी बॉलीवुड के कई एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं और हिट फिल्में दे चुके हैं. इसमें अनिल कपूर, करिश्मा कपूर और जूही चावला स्टारर फिल्म 'अंदाज' और अक्षय कुमार करीना कपूर के साथ 'तलाश' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं.