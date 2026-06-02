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Ida Ali Photos: खूबसूरती के मामले में स्टारकिड्स की छुट्टी करती हैं इम्तियाज अली की बेटी इदा, देखें ग्लैमरस तस्वीरें
Imtiaz Ali Daughter: इम्तियाज अली की बेटी इदा अली दिखने में काफी खूबसूरत हैं. वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. आइए इदा अली का ग्लैमरस तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.
इम्तियाज अली बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और राइटर हैं. वो 'जब वी मेट', 'लव आज कल', 'लैला मजनू', 'रॉकस्टार', 'कॉकटेल' और 'तमाशा' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. वहीं, इम्तियाज अली की पर्सनल लाइफ की करें तो इनकी एक बेटी भी हैं, जिनका नाम इदा अली है. इम्तियाज की बेटी दिखने में काफी ग्लैमरस हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 04:22 PM (IST)
Tags :Imtiaz Ali Ida Ali
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डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion