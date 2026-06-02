इदा अली को हाल ही में मुंबई के ब्रांदा में एक कैफे के बाहर अपने पिता इम्तियाज अली के साथ स्पॉट किया गया था. दोनों ने पैपराजी के एक से बढ़कर एक पोज दिए. इस दौरान लोगों की नजर इदा अली की खूबसूरती पर ठहर गईं.