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Photos: अनारकली सूट में प्रीति जिंटा ने दिखाईं कातिलाना अदाएं, पति जीन गुडइनफ संग दिए स्टनिंग पोज, बॉबी देओल भी छाए
Preity Zinta: प्रीति जिंटा ने 3 जून को अपने ज्वेलरी ब्रांड का ग्रैंड स्टोर मुंबई में लॉन्च किया. इस मौके पर एक्ट्रेस के साथ उनके पति जीन गुडइनफ भी नजर आए. इस बॉबी देओल ने भी इवेंट में शिरकत की.
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. अब वो एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं. दरअसल, प्रीति ने 3 जून को अपने लग्जरी फाइन ज्वेलरी ब्रांड 'जकारती' का ग्रैंड स्टोर मुंबई में लॉन्च किया. एक्ट्रेस की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
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