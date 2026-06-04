हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: अनारकली सूट में प्रीति जिंटा ने दिखाईं कातिलाना अदाएं, पति जीन गुडइनफ संग दिए स्टनिंग पोज, बॉबी देओल भी छाए

Photos: अनारकली सूट में प्रीति जिंटा ने दिखाईं कातिलाना अदाएं, पति जीन गुडइनफ संग दिए स्टनिंग पोज, बॉबी देओल भी छाए

Preity Zinta: प्रीति जिंटा ने 3 जून को अपने ज्वेलरी ब्रांड का ग्रैंड स्टोर मुंबई में लॉन्च किया. इस मौके पर एक्ट्रेस के साथ उनके पति जीन गुडइनफ भी नजर आए. इस बॉबी देओल ने भी इवेंट में शिरकत की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Jun 2026 12:41 PM (IST)
Preity Zinta: प्रीति जिंटा ने 3 जून को अपने ज्वेलरी ब्रांड का ग्रैंड स्टोर मुंबई में लॉन्च किया. इस मौके पर एक्ट्रेस के साथ उनके पति जीन गुडइनफ भी नजर आए. इस बॉबी देओल ने भी इवेंट में शिरकत की.

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. अब वो एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं. दरअसल, प्रीति ने 3 जून को अपने लग्जरी फाइन ज्वेलरी ब्रांड 'जकारती' का ग्रैंड स्टोर मुंबई में लॉन्च किया. एक्ट्रेस की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

1/9
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का अपने ज्वेलरी ब्रांड 'जकारती' के ग्रैंड स्टोर लॉन्च इवेंट में एथनिक लुक देखने को मिला. उन्होंने ब्लैक कलर का अनारकली स्टाइल सूट पहना था, जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट किया गया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का अपने ज्वेलरी ब्रांड 'जकारती' के ग्रैंड स्टोर लॉन्च इवेंट में एथनिक लुक देखने को मिला. उन्होंने ब्लैक कलर का अनारकली स्टाइल सूट पहना था, जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट किया गया है.
2/9
प्रीति के इस आउटफिट की नेकलाइन और कमर पर हैवी गोल्डन बॉर्डर वर्क देखने को मिल रहा है. इसके साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है.
प्रीति के इस आउटफिट की नेकलाइन और कमर पर हैवी गोल्डन बॉर्डर वर्क देखने को मिल रहा है. इसके साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है.
Published at : 04 Jun 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol Preity Zinta Gene Goodenough

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Entertainment News Live Updates: शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की हो रही मांग, एक्ट्रेस बोलीं- 'मुझे फर्क नहीं पड़ता; राम चरण की 'पेद्दी' हुई रिलीज
Live Updates: शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की हो रही मांग, राम चरण की 'पेद्दी' हुई रिलीज
मनोरंजन
इब्राहिम अली खान ने पलक तिवारी को पैपराजी से छिपाया, बेसमेंट की ओर भागीं एक्ट्रेस, वीडियो वायरल
Video: इब्राहिम अली खान ने पलक तिवारी को पैपराजी से छिपाया, बेसमेंट की ओर भागीं एक्ट्रेस
मनोरंजन
Don 3 Controversy: कंगना रनौत पर भड़के अशोक पंडित, बोले- तुम बकवास करती हो, इसलिए तुम्हें बैन किया
रणवीर के सपोर्ट में आईं कंगना तो अशोक पंडित का फूटा गुस्सा, बोले- तुम बकवास करती हो
मनोरंजन
Bandar Review: ये फिल्म देखकर किसी लड़की को मैसेज करने से पहले कांप जाएगी रूह, बॉबी देओल ने दी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस
बंदर रिव्यू: ये फिल्म देखकर किसी लड़की को मैसेज करने से पहले कांप जाएगी रूह, बॉबी की बेस्ट परफॉर्मेंस
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. अरुणाभा घोष
डॉ. अरुणाभा घोष
भीषण गर्मी को कैसे मात दे भारत, कौन चुका रहा इसकी सबसे ज्यादा कीमत?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
दिल्ली NCR
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
इंडिया
'छापा डलवा दूंगा अगर...', सुनंदा पुष्कर को लेकर कॉल पर भिड़ गए थे शशि थरूर? ललित मोदी ने हॉट टॉक की बताई स्टोरी
'रेड डलवा दूंगा अगर...', सुनंदा पुष्कर को लेकर भिड़े थे थरूर? ललित मोदी ने हॉट टॉक की बताई स्टोरी
स्पोर्ट्स
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
दिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
विश्व
उधर टैरिफ लगाने की बात इधर भारत संग ट्रेड को बेताब ट्रंप, US राजदूत बोले- 99 प्रतिशत डील पक्की, मैं कल ही...
उधर टैरिफ लगाने की बात इधर भारत संग ट्रेड को बेताब ट्रंप, US राजदूत बोले- 99 प्रतिशत डील पक्की, मैं कल ही...
जनरल नॉलेज
Delhi Malviya Nagar Fire: क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? जिस पर चल रहा था मालवीय नगर वाला रेस्टोरेंट, यहीं हुआ था अग्निकांड
क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? जिस पर चल रहा था मालवीय नगर वाला रेस्टोरेंट, यहीं हुआ था अग्निकांड
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget