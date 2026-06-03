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सोने की कटलरी और शाही ठाठ-बाठ, सतीश सनपाल के 100 करोड़ के लग्जरी घर की Inside Pics देखें
Satish Sanpal House Tour: जबलपुर की गलियों से निकलकर बुर्ज खलीफा तक का सफर तय करने वाले बिजनेसमैन सतीश सनपाल की लाइफस्टाइल बेहद आलीशान है. आइए उनके लैविश घर की इनसाइड तस्वीरें देखते हैं.
नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' में बिजनेसमैन सतीश सनपाल और उनकी पत्नी तबिंदा सनपाल की लग्जरी लाइफस्टाइल ने खूब सुर्खियां बटोरीं. मध्य प्रदेश के जबलपुर से अपने सफर की शुरुआत कर दुबई के बड़े बिजनेसमैन बनने वाले सतीश सनपाल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में सतीश सनपाल का एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये है. आइए बिजनेसमैन के घर की इनसाइट फोटोज देखते हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 09:57 AM (IST)
Tags :Satish Sanpal Desi Bling
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