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सोने की कटलरी और शाही ठाठ-बाठ, सतीश सनपाल के 100 करोड़ के लग्जरी घर की Inside Pics देखें

Satish Sanpal House Tour: जबलपुर की गलियों से निकलकर बुर्ज खलीफा तक का सफर तय करने वाले बिजनेसमैन सतीश सनपाल की लाइफस्टाइल बेहद आलीशान है. आइए उनके लैविश घर की इनसाइड तस्वीरें देखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Jun 2026 09:57 AM (IST)
Satish Sanpal House Tour: जबलपुर की गलियों से निकलकर बुर्ज खलीफा तक का सफर तय करने वाले बिजनेसमैन सतीश सनपाल की लाइफस्टाइल बेहद आलीशान है. आइए उनके लैविश घर की इनसाइड तस्वीरें देखते हैं.

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' में बिजनेसमैन सतीश सनपाल और उनकी पत्नी तबिंदा सनपाल की लग्जरी लाइफस्टाइल ने खूब सुर्खियां बटोरीं. मध्य प्रदेश के जबलपुर से अपने सफर की शुरुआत कर दुबई के बड़े बिजनेसमैन बनने वाले सतीश सनपाल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में सतीश सनपाल का एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये है. आइए बिजनेसमैन के घर की इनसाइट फोटोज देखते हैं.

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बुर्ज खलीफा में बना सतीश सनपाल का आशियाना मॉडर्न लग्जरी और क्लासिक विंटेज डेकोर का शानदार कॉम्बिनेशन है. उनका घर किसी महल से कम नहीं है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, बिजनेसमैन के इस घर की कीमत 100 करोड़ रुपये है.
बुर्ज खलीफा में बना सतीश सनपाल का आशियाना मॉडर्न लग्जरी और क्लासिक विंटेज डेकोर का शानदार कॉम्बिनेशन है. उनका घर किसी महल से कम नहीं है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, बिजनेसमैन के इस घर की कीमत 100 करोड़ रुपये है.
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सतीश के घर का इंटीरियर शाही ठाठ-बाठ से भरपूर है. उनके घर का इंटीरियर बेहद शाही अंदाज में डिजाइन किया गया है. नक्काशीदार 'शेर के मुंह वाली कुर्सियां', फ्लोर-टू-सीलिंग कांच की बड़ी खिड़कियां और रिफ्लेक्टिव डायमंड-कट मिरर वॉल्स इंटीरियर पूरे स्पेस को रॉयल और अल्ट्रा-लग्जरी लुक देते हैं.
सतीश के घर का इंटीरियर शाही ठाठ-बाठ से भरपूर है. उनके घर का इंटीरियर बेहद शाही अंदाज में डिजाइन किया गया है. नक्काशीदार 'शेर के मुंह वाली कुर्सियां', फ्लोर-टू-सीलिंग कांच की बड़ी खिड़कियां और रिफ्लेक्टिव डायमंड-कट मिरर वॉल्स इंटीरियर पूरे स्पेस को रॉयल और अल्ट्रा-लग्जरी लुक देते हैं.
Published at : 03 Jun 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Satish Sanpal Desi Bling

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