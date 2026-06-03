सतीश के घर का इंटीरियर शाही ठाठ-बाठ से भरपूर है. उनके घर का इंटीरियर बेहद शाही अंदाज में डिजाइन किया गया है. नक्काशीदार 'शेर के मुंह वाली कुर्सियां', फ्लोर-टू-सीलिंग कांच की बड़ी खिड़कियां और रिफ्लेक्टिव डायमंड-कट मिरर वॉल्स इंटीरियर पूरे स्पेस को रॉयल और अल्ट्रा-लग्जरी लुक देते हैं.