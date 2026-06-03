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'पति पत्नी और वो दो' की सक्सेस पार्टी में चमकीं सारा अली खान, आयुष्मान खुराना ने भी लूट ली महफिल, देखें फोटोज
Pati Patni Aur Woh Do success party Pics: बीती रात मुंबई में आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' की सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया. पार्टी से सामने आईं तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह जैसे सितारों से सजी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने ठीक-ठाक परफॉर्म किया. फिल्म की सफलता का जश्न मनाने के लिए बीती रात मुंबई में एक पार्टी का आयोजन किया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 09:27 AM (IST)
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