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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडIPL जीतने के बाद अनुष्का शर्मा संग प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट से आईं एक्सक्लूसिव तस्वीरें

IPL जीतने के बाद अनुष्का शर्मा संग प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट से आईं एक्सक्लूसिव तस्वीरें

Virat-Anushka Airport Look: आईपीएल जीतने के बाद हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज की शरण ने पहुंचे. एयरपोर्ट से उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 02 Jun 2026 06:13 PM (IST)
Virat-Anushka Airport Look: आईपीएल जीतने के बाद हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज की शरण ने पहुंचे. एयरपोर्ट से उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं.

विराट कोहली की टीम आरसीबी ने 31 मई को दूसरी बार IPL की ट्रॉफी जीती है. इस जीत के बाद अब विराट अपनी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे. हाल ही में दोनों की एयरपोर्ट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.

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दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली की टीम आरसीबी ने IPL के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरी ट्रॉफी अपने नाम की है.
दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली की टीम आरसीबी ने IPL के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरी ट्रॉफी अपने नाम की है.
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इस जीत के बाद विराट और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा वृंदावन पहुंचे. वहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज का आशिर्वाद लिया. वहीं अब मुलाकात के बाद दोनों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
इस जीत के बाद विराट और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा वृंदावन पहुंचे. वहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज का आशिर्वाद लिया. वहीं अब मुलाकात के बाद दोनों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
Published at : 02 Jun 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma VIRAT KOHLI

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