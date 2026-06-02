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IPL जीतने के बाद अनुष्का शर्मा संग प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट से आईं एक्सक्लूसिव तस्वीरें
Virat-Anushka Airport Look: आईपीएल जीतने के बाद हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज की शरण ने पहुंचे. एयरपोर्ट से उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं.
विराट कोहली की टीम आरसीबी ने 31 मई को दूसरी बार IPL की ट्रॉफी जीती है. इस जीत के बाद अब विराट अपनी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे. हाल ही में दोनों की एयरपोर्ट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.
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Published at : 02 Jun 2026 06:13 PM (IST)
Tags :Anushka Sharma VIRAT KOHLI
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