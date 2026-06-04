मां बनने के बाद खूब रोईं संभावना सेठ, ऑपरेशन थियेटर से दिखाया बच्चों की डिलीवरी का सीन

सरोगेसी से दो बच्चों की मां बनीं संभावना सेठ, ऑपरेशन थियेटर में खूब रोईं, OT से दिखाया डिलीवरी का हर सीन
Sambhavna Seth Cried: संभावना सेठ को आखिर कई कोशिशों के बाद मां बनने का सुख मिल गया है. गुरुवार को एक्ट्रेस ने सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और एक्ट्रेस ऑपरेशन थियेटर में ही रोने लगीं.
Sambhavna Seth Cried: कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्परफाड़ कर देता है. ये बात एक्ट्रेस संभावना सेठ पर बिल्कुल फिट बैठती है. एक्ट्रेस 45 साल की उम्र में मां बनी हैं. वो भी जुड़वा बच्चों की. इससे पहले उनकी 7 से 8 बार मां बनने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं. हालांकि गुरुवार को उनकी सूनी गोद में किलकारी गूंज उठी. हालांकि मां बनने के बाद उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे. ऑपरेशन थियेटर में संभावना फूट-फूट कर रो पड़ीं.
मां बनकर खूब रोईं संभावना सेठ
संभावना सेठ ने हॉस्पिटल जाने से लेकर डिलीवरी तक के पलों को कैमरे में कैद करवाया था. एक्ट्रेस ने अपने यूट्यूब चैनल पर इन खास और यादगार पलों का व्लॉग शेयर किया है. शुरुआत में वो अपने पति और एक्टर-राइटर अविनाश द्विवेदी के साथ घर के पूजा स्थल में भगवान को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेती हुई नजर आ रही हैं. संभावना ने बताया कि हॉस्पिटल के लिए जाते वक्त वो काफी घबराई हुई थीं.
बता दें कि 45 साल की उम्र में संभावना सेठ सरोगेसी के जरिए मां बनीं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद एक्ट्रेस काफी इमोशनल हो गई थीं. इस दौरान उन्हें उनके पति अविनाश संभालते हुए नजर आए. वो एक बेटे और एक बेटी की मां बनी हैं. बेटी को अपनी गोद में लेने के बाद उन्होंने कहा, 'मैं एक डॉटर देख रही हूं. ये बेबी गर्ल है. मतलब वो अंदर ना सारे तार छिड़ गए मेरे.' एक्ट्रेस ने ऑपरेशन थिएटर से बच्चों की डिलीवरी की पल-पल की अपडेट दी और डिलीवरी का हर सीन अपने वीडियो में दिखाया.
मां बनकर बोलीं- महा दिवाली इस साल जल्दी आ गई
मां बनने की खुशी संभावना ने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी शेयर की. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर मां बनने के बाद लिखा, 'इस साल महा दिवाली जल्दी आ गई. लक्ष्मी और गणेश दोनो घर आ गए. हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा है. हर हर महादेव.'
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8 IVF और मिसकैरेज का दर्द
45 साल की संभावना सेठ ने साल 2016 में अविनाश द्विवेदी से शादी की थी. शादी के एक दशक बाद इस कपल के आंगन में खुशियों ने दस्तक दी है. संभावना के 8 IVF फेल हो चुके थे. जबकि साल 2024 में वो प्रेग्नेंट थीं. लेकिन, एक्ट्रेस का मिसकैरेज हो गया था.