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कितनी पढ़ी लिखीं हैं सपना पब्बी? अनिल कपूर के शो से शुरू हुआ सफर, अब 'बंदर' में मचाएंगी धमाल
Sapna Pabbi Education: बॉबी देओल स्टारर फिल्म 'बंदर' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म में सपना पब्बी भी नजर आने वाली हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.
एक्ट्रेस सपना पब्बी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बंदर’ को लेकर सुर्खियों में हैं, और फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं उनकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर उनके फिल्मी करियर की शुरुआत आखिर कहां से हुई और उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान कैसे बनाई.
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Published at : 03 Jun 2026 12:19 PM (IST)
Tags :SAPNA PABBI Bandar
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