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सुपरस्टार बहनों से लेकर सिनेमा में 5 जनरेशन तक, बॉलीवुड की इस फैमिली के नाम हैं ढेरों रिकॉर्ड्स
Kapoor Family Records: कपूर परिवार बॉलीवुड का सबसे बड़ा फिल्मी खानदान है, जिसके नाम कई अनोखे रिकॉर्ड दर्ज हैं. इस परिवार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है. आइए जानते हैं.
बॉलीवुड के इतिहास में कपूर परिवार का नाम सिर्फ एक खानदान नहीं, बल्कि एक विरासत के तौर पर दर्ज है. इस फैमिली ने सुपरस्टार बहनों से लेकर सिनेमा में पांच पीढ़ियों तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. इसी वजह से कपूर परिवार के नाम आज भी ढेरों ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो उन्हें हिंदी सिनेमा में सबसे खास बनाते हैं. चलिए जानते हैं इस परिवार ने कौन से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 12:19 PM (IST)
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