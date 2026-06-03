सुपरस्टार बहनों से लेकर सिनेमा में 5 जनरेशन तक, बॉलीवुड की इस फैमिली के नाम हैं ढेरों रिकॉर्ड्स

1999 तक कपूर परिवार के 24 से ज्यादा सदस्य फिल्मों में अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे. हिंदी सिनेमा में यह एक ऐसा खानदान है जिसने कई पीढ़ियों तक लगातार इंडस्ट्री पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. इस परिवार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, क्योंकि इसे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑन-स्क्रीन परिवार माना जाता है.