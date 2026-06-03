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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसुपरस्टार बहनों से लेकर सिनेमा में 5 जनरेशन तक, बॉलीवुड की इस फैमिली के नाम हैं ढेरों रिकॉर्ड्स

सुपरस्टार बहनों से लेकर सिनेमा में 5 जनरेशन तक, बॉलीवुड की इस फैमिली के नाम हैं ढेरों रिकॉर्ड्स

Kapoor Family Records: कपूर परिवार बॉलीवुड का सबसे बड़ा फिल्मी खानदान है, जिसके नाम कई अनोखे रिकॉर्ड दर्ज हैं. इस परिवार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है. आइए जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Jun 2026 12:19 PM (IST)
Kapoor Family Records: कपूर परिवार बॉलीवुड का सबसे बड़ा फिल्मी खानदान है, जिसके नाम कई अनोखे रिकॉर्ड दर्ज हैं. इस परिवार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है. आइए जानते हैं.

बॉलीवुड के इतिहास में कपूर परिवार का नाम सिर्फ एक खानदान नहीं, बल्कि एक विरासत के तौर पर दर्ज है. इस फैमिली ने सुपरस्टार बहनों से लेकर सिनेमा में पांच पीढ़ियों तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. इसी वजह से कपूर परिवार के नाम आज भी ढेरों ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो उन्हें हिंदी सिनेमा में सबसे खास बनाते हैं. चलिए जानते हैं इस परिवार ने कौन से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं.

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1999 तक कपूर परिवार के 24 से ज्यादा सदस्य फिल्मों में अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे. हिंदी सिनेमा में यह एक ऐसा खानदान है जिसने कई पीढ़ियों तक लगातार इंडस्ट्री पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. इस परिवार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, क्योंकि इसे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑन-स्क्रीन परिवार माना जाता है.
1999 तक कपूर परिवार के 24 से ज्यादा सदस्य फिल्मों में अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे. हिंदी सिनेमा में यह एक ऐसा खानदान है जिसने कई पीढ़ियों तक लगातार इंडस्ट्री पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. इस परिवार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, क्योंकि इसे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑन-स्क्रीन परिवार माना जाता है.
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भारतीय सिनेमा में कपूर परिवार एक ऐसा नाम है, जिसकी पांच पीढ़ियां लगातार फिल्मों से जुड़ी रही हैं. इसकी शुरुआत दीवान बशेश्वरनाथ कपूर से हुई थी और ये सिलसिला आज रणबीर कपूर और उनकी बेटी राहा कपूर तक पहुंच चुका है.
भारतीय सिनेमा में कपूर परिवार एक ऐसा नाम है, जिसकी पांच पीढ़ियां लगातार फिल्मों से जुड़ी रही हैं. इसकी शुरुआत दीवान बशेश्वरनाथ कपूर से हुई थी और ये सिलसिला आज रणबीर कपूर और उनकी बेटी राहा कपूर तक पहुंच चुका है.
Published at : 03 Jun 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
SHAMMI KAPOOR Karisma Kapoor KAREENA KAPOOR

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