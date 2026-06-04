भारत में लगभग हर नदी की पूजा की जाती है. चाहे वो बड़ी है या छोटी, भारत में हर नदी की अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं. ऐसी ही एक नदी है जिसे लोग सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की वजह से यह नदी विवादों में घिर गई है. वायरल वीडियो में श्रद्धालु इस नदी में कूड़ा फेंकते दिख रहे हैं जिसे देखने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा. यूजर्स अब इस वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

सरस्वती नदी में कूड़ा फेंकते दिखे श्रद्धालु

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उत्तराखंड के माना गांव में कुछ श्रद्धालु सरस्वती नदी में कूड़ा फेंकते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है और यूजर्स ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं. आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सरस्वती नदी को एक पौराणिक और पवित्र नदी माना जाता है और यह केवल बद्रीनाथ के पास उत्तराखंड गांव में ही दिखाई देती है.

Tourists throwing waste into Saraswati river in Mana village. There's a rsn this river is only visible in Uttarakhand, but bcuz of this TOXIC cow belt culture of 0 civic sense, it'll disappear frm it's last remaining home too. Religious tourism has ruined Himalayas beyond repair. pic.twitter.com/yrzGhFgNiG — Himalayan Hindu (@himalayanhindu) June 3, 2026

वायरल वीडियो से खौल उठा लोगों का खून

वीडियो में एक महिला कूड़े का पैकेट अपने हाथ में लिए जा रही होती है और मौका मिलते ही वो इसे नदी में फेंक देती है. वीडियो में नदी पहले से ही काफी प्रदुषित दिखाई दे रही है उसमें श्रद्धालुओं का इस तरह से कचरा फेंकना लोगों को रास नहीं आ रहा है. अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग गुस्से से भर गए हैं.

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यूजर्स ने दी तीखी प्रतिक्रियाएं

वीडियो को @himalayanhindu नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता. एक और यूजर ने लिखा...ये हिंदू धर्म की मान्यता तो कतई नहीं हो सकती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों की वजह से ही नदियां नाला बनती जा रही हैं.

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