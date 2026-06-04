हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAkshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी

Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी

Akshay Kumar Property: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने मुंबई के बोरीवली में अपने दो आलीशान फ्लैट्स का सौदा किया है. अक्षय ने अपने दो फ्लैट बेचकर डबल मुनाफा कमाया है.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 04 Jun 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

Akshay Kumar Property: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं. 35 साल के बॉलीवुड करियर में अक्षय कुमार ने खूब शोहरत के साथ-साथ तगड़ी कमाई भी की है और कई लग्जरी प्रॉपर्टी भी बनाई है. अक्षय कुमार के पास मुंबई में ही कई प्रॉपर्टीज हैं. अब इनमें से उन्होंने दो को लेकर बड़ा सौदा किया है. हाल ही में अक्षय ने अपने बोरीवली स्थित दो फ्लैट्स को बेचकर इनसे डबल मुनाफा कमा डाला है.

अक्षय कुमार ने बोरीवली में बेचे 2 दो फ्लैट

अक्षय कुमार ने जिन फ्लैट्स का सौदा किया है वो मुंबई के बोरीवली में स्थित थे. अक्षय कुमार ने ये फ्लैट सुवर्णा रुपेशकुमार सकपाल को बेचे हैं. CRE Matrix की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 'खिलाड़ी कुमार' के ये फ्लैट्स बोरीवली ईस्ट में स्काई सिटी नाम की बिल्डिंग की 35वीं मंजिल पर थे. अक्षय ने अपने फ्लैट नंबर 3503 और 3504 को लेकर डील की है.

ये भी पढ़ें: 'अपने गाने की ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हो?', 'ऊंचा लंबा कद' के रीमेक पर ट्रोल हुए अक्षय कुमार

अक्षय को हुआ डबल मुनाफा

CRE Matrix के मुताबिक अक्षय कुमार ने ये फ्लैट्स साल 2017 में खरीदे थे और अब करीब 9 साल बाद इन्हें बेचकर अच्छा-खासा पैसा कमा लिया है. अभिनेता ने इन्हें टोटल 7.10 करोड़ रुपये में बेचा है. जबकि 2017 में दोनों को सिर्फ 3.68 करोड़ करोड़ रुपये में खरीदा गया था. दोनों फ्लैट्स के लिए टोटल 35 लाख 50 हजार रुपये स्टांप ड्यूटी दी गई है. फ्लैट नंबर 3503 के लिए 6 लाख 75 हजार रुपये स्टांप ड्यूटी चुकाई गई, जिसका कारपेट एरिया 252 स्क्वायर फीट का है. वहीं फ्लैट नंबर 3504 के लिए स्टांप ड्यूटी 28 लाख 75 हजार रुपये दी गई. इस फ्लैट का कारपेट एरिया 1101 स्क्वायर फीट का है.

ये भी पढ़ें: अक्षय-अजय और सलमान संग दीं सुपरहिट फिल्में, फिर भी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाईं ये हसीना

2500 करोड़ रुपये है अक्षय की नेटवर्थ

बॉलीवुड में 35 सालों से काम कर रहे अक्षय कुमार टॉप रईस अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शुमार रहते हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक फिल्म के लिए 90 करोड़ रुपये तक फीस लेने वाले अक्षय की टोटल नेटवर्थ 2500 करोड़ रुपये है. वो मुंबई के जुहू में 80 करोड़ रुपये कीमत के बंगले में अपने परिवार के साथ रहते हैं. मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा गोवा, मॉरीशस और कनाडा में भी अक्षय कुमार के पास लग्जरी घर हैं. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Akshay Kumar Property
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Entertainment News Live: शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की हो रही मांग, एक्ट्रेस बोलीं- 'मुझे फर्क नहीं पड़ता; राम चरण की 'पेद्दी' करेगी बंपर ओपनिंग!
Live: शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की हो रही मांग, राम चरण की 'पेद्दी' करेगी बंपर ओपनिंग!
बॉलीवुड
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा
बॉलीवुड
SP Balasubrahmanyam Birth Anniversary: एक दिन में 21 गाने रिकॉर्ड कर रचा था इतिहास, सलमान खान की बन गए थे आवाज
यादों में बालासुब्रमण्यम : जिनकी आवाज के लिए एमजीआर ने रोक दी थी फिल्म की रिकॉर्डिंग
बॉलीवुड
'ये खबरें सच हैं', गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी को आमिर खान ने किया कंफर्म, वेडिंग डेट भी बताई, कहा- 'हम एक दूसरे को लेकर सीरियस हैं'
'ये खबरें सच हैं', गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी को आमिर खान ने कर दिया कंफर्म, वेडिंग डेट भी बताई
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Uttrakhand Election 2027: बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल
बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल
बिहार
अब खान सर की मुश्किलें बढ़ीं? हिरासत में लिए गए उनके 2 बॉडीगार्ड, जानिए क्या है पूरा मामला
अब खान सर की मुश्किलें बढ़ीं? हिरासत में लिए गए उनके 2 बॉडीगार्ड, जानिए क्या है पूरा मामला
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
स्पोर्ट्स
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
इंडिया
Explained: सोनिया गांधी जेल में मिलने पहुंची, कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए! भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या?
भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या? कैसे कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए
ट्रेंडिंग
Video: ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
हेल्थ
Visceral Fat: क्या बाहर से दुबला-पतला दिख रहा शख्स अंदर से हो सकता है मोटा? जानें इसका कारण
क्या बाहर से दुबला-पतला दिख रहा शख्स अंदर से हो सकता है मोटा? जानें इसका कारण
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
Embed widget