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Harshaali Malhotra Birthday: 17 की हुईं 'बजरंगी भाईजान' की मुन्नी, हर्षाली मल्होत्रा की तस्वीरें देख सलमान खान भी खा जाएंगे धोखा
Harshaali Malhotra Photos: 'बजरंगी भाईजान' में मुन्नी का किरदार निभाकर मशूहर हुई हर्षाली मल्होत्रा 3 जून को अपना 18वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइस इस मौके पर उनकी 10 ग्लैमरस तस्वीरें देखते हैं.
हर्षाली मल्होत्रा को साल 2015 में आई सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' के लिए जाना जाता है. इस फिल्म में उन्होंने मुन्नी का किरदार निभाया था. फिल्म में हर्षाली ने अपनी क्यूटनेस से सभी का दिल जीत लिया था. हर्षाली मल्होत्रा इन 11 सालों में बहुत बदल गई हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 04:36 PM (IST)
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