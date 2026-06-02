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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडHarshaali Malhotra Birthday: 17 की हुईं 'बजरंगी भाईजान' की मुन्नी, हर्षाली मल्होत्रा की तस्वीरें देख सलमान खान भी खा जाएंगे धोखा

Harshaali Malhotra Birthday: 17 की हुईं 'बजरंगी भाईजान' की मुन्नी, हर्षाली मल्होत्रा की तस्वीरें देख सलमान खान भी खा जाएंगे धोखा

Harshaali Malhotra Photos: 'बजरंगी भाईजान' में मुन्नी का किरदार निभाकर मशूहर हुई हर्षाली मल्होत्रा 3 जून को अपना 18वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइस इस मौके पर उनकी 10 ग्लैमरस तस्वीरें देखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Jun 2026 04:59 PM (IST)
Harshaali Malhotra Photos: 'बजरंगी भाईजान' में मुन्नी का किरदार निभाकर मशूहर हुई हर्षाली मल्होत्रा 3 जून को अपना 18वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइस इस मौके पर उनकी 10 ग्लैमरस तस्वीरें देखते हैं.

हर्षाली मल्होत्रा को साल 2015 में आई सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' के लिए जाना जाता है. इस फिल्म में उन्होंने मुन्नी का किरदार निभाया था. फिल्म में हर्षाली ने अपनी क्यूटनेस से सभी का दिल जीत लिया था. हर्षाली मल्होत्रा इन 11 सालों में बहुत बदल गई हैं.

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जब सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बजरंगी भाईजान' रिलीज हुई थी, तब हर्षाली मल्होत्रा महज 7 साल की थी. हालांकि, अब वो बहुत बड़ी हो गई हैं.
जब सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बजरंगी भाईजान' रिलीज हुई थी, तब हर्षाली मल्होत्रा महज 7 साल की थी. हालांकि, अब वो बहुत बड़ी हो गई हैं.
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हर्षाली मल्होत्रा ने फिल्म 'बजरंगी भाईजान' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और रातोंरात पर स्टार बन गई थीं. फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था.
हर्षाली मल्होत्रा ने फिल्म 'बजरंगी भाईजान' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और रातोंरात पर स्टार बन गई थीं. फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था.
Published at : 02 Jun 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Bajrangi Bhaijaan Harshaali Malhotra

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