हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपर्दे की ‘अनारकली’ की जिंदगी नहीं थी आसान, जानें मधुबाला की अनकही दास्तान

पर्दे की ‘अनारकली’ की जिंदगी नहीं थी आसान, जानें मधुबाला की अनकही दास्तान

Madhubala Birthday Special: मधुबाला को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में गिना जाता है. लेकिन उनकी निजी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी पर्दे पर नजर आती थी.

By : आईएएनएस  | Updated at : 14 Feb 2026 09:53 PM (IST)
Madhubala Birthday Special: मधुबाला को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में गिना जाता है. लेकिन उनकी निजी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी पर्दे पर नजर आती थी.

हिंदी सिनेमा की बात हो और मधुबाला का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है. पर्दे पर उनकी मुस्कान, मासूमियत और अदाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं. लेकिन जिस चमक-दमक में दुनिया उन्हें देखती थी उसके पीछे उनकी जिंदगी की कहानी काफी मुश्किलों से भरी थी. बचपन से लेकर आखिरी दिनों तक उन्होंने जिम्मेदारियां और बीमारी से लड़ते हुए अपना नाम बनाया है. ये कहानी सिर्फ एक खूबसूरत अदाकारा की नहीं बल्कि हिम्मत और जज्बे की भी है.

1/14
हिंदी सिनेमा के इतिहास में मधुबाला पर्दे पर भले ही प्यार और नजाकत की पहचान बन गई थी लेकिन उनकी असली जिंदगी उतनी आसान नहीं थी.
हिंदी सिनेमा के इतिहास में मधुबाला पर्दे पर भले ही प्यार और नजाकत की पहचान बन गई थी लेकिन उनकी असली जिंदगी उतनी आसान नहीं थी.
2/14
बाहर से जितनी चमक-दमक दिखती थी अंदर उतना ही संघर्ष, जिम्मेदारियां और मुश्किल हालात थे. इन सब से लड़ते हुए उन्होंने लंबा सफर तय किया और अपना नाम बनाया.
बाहर से जितनी चमक-दमक दिखती थी अंदर उतना ही संघर्ष, जिम्मेदारियां और मुश्किल हालात थे. इन सब से लड़ते हुए उन्होंने लंबा सफर तय किया और अपना नाम बनाया.
Published at : 14 Feb 2026 09:53 PM (IST)
