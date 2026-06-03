14 साल की उम्र तक पिता धर्मेंद्र के बगल में सोते थे बॉबी देओल, एक्टर ने खुद किया खुलासा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड14 साल की उम्र तक पिता धर्मेंद्र के बगल में सोते थे बॉबी देओल, एक्टर बोले- 'शादी के बाद भी मेरी बीवी और मैं बहस करते...'

14 साल की उम्र तक पिता धर्मेंद्र के बगल में सोते थे बॉबी देओल, एक्टर बोले- 'शादी के बाद भी मेरी बीवी और मैं बहस करते...'

Bobby On Dharmendra: बॉबी देओल ने हाल ही में अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र संग अपनी बचपन की यादें शेयर की. एक्टर ने खुलासा किया कि वे 14 साल की उम्र तक अपने पिता के बगल में सोते थे.

By : निशा शर्मा | Updated at : 03 Jun 2026 07:33 AM (IST)
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बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र का पिछले साल निधन हो गया था. दिग्गज अभिनेता के जाने से उनके परिवार और फैंस को गहरा सदमा लगा है. वहीं हाल ही में धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल एक कार्यक्रम में अपने दिवंगत पिता को याद कर भावुक हो गए. इस दौरान बॉबी ने अपनी बचपन की कई यादें शेयर कीं. उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वे 14 साल की उम्र तक अपने माता-पिता के कमरे में सोते थे.

बॉबी को प्यार से कद्दू बुलाते थे धर्मेंद्र
दरअसल बबी देओल रजत शर्मा के शो 'आप की अदालत' में पहुंचे थे. इस दौरान एक्टर अपने पिता, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गए और इस दौरान उन्होंने अपनी बचपन की उन यादों को ताजा किया जो आज भी उनकी लाइफ को प्रभावित करती हैं. प्यार से 'कद्दू' कहे जाने से लेकर पिता के काम से लौटने का देर रात तक इंतजार करने तक, बॉबी ने देओल परिवार में बिताए अपने बचपन के कई किस्से शेयर किए.

बॉबी ने बताया कि उन्हें 'कद्दू' नाम उनके पिता ने दिया था. उन्होंने कहा, "मेरे गाल गोल-मटोल थे और मैं बचपन में थोड़ा मोटा था. हम एक खेत में थे जहां सब्जियां उगाई जा रही थीं, और मैंने एक बड़ी गोल सब्जी देखी और अपने पिता से पूछा कि यह क्या है. उन्होंने कहा, 'कद्दू.' उस दिन से ही वे मुझे 'कद्दू' कहने लगे."


14 साल की उम्र तक पिता धर्मेंद्र के बगल में सोते थे बॉबी देओल, एक्टर बोले- 'शादी के बाद भी मेरी बीवी और मैं बहस करते...

14 साल की उम्र तक पिता धर्मेंद्र के बगल में सोते थे बॉबी
बॉबी ने आगे बताया कि वह 14 साल की उम्र तक अपने माता-पिता के कमरे में सोता था और उन सालों को उनके साथ इतने करीब से बिताने को वह अपना सौभाग्य मानते हैं. बॉबी ने कहा, "मैं अपने पिता के शिकार से घर लौटने का इंतजार करता था. वह अक्सर दिन में तीन या चार शिफ्ट काम करते थे और देर रात घर लौटते थे. जब भी मैं बीमार होता, वह मुझे गले लगाकर सो जाते थे. उस पल मुझे जो सुकून मिलता था, वह बिल्कुल अलग था. मैं बहुत लकी था."

बॉबी ने बताया कि हल्की रोशनी में सोने की उनकी आदत भी धर्मेंद्र से ही आई है. उन्होंने कहा, "मेरे पिता को सोते समय कमरे में हल्की रोशनी पसंद थी. चूंकि मैंने 14 साल उनके बगल में सोकर बिताए, इसलिए मुझे भी यही आदत पड़ गई. शादी के बाद भी, मेरी पत्नी और मैं इस बात पर बहस करते थे कि मुझे कमरे में हल्की रोशनी चाहिए. अब उन्हें इसकी आदत हो गई है."

धर्मेंद्र की वजह से ही बॉबी को मिली एक्टर बनने की इंस्पिरेशन
बॉबी ने कहा कि उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही पता था कि वह एक अभिनेता बनना चाहते हैं. अपने शुरुआती स्कूली दिनों की एक क्लासरूम एक्सरसाइज को याद करते हुए, बॉबी ने कहा, "जब टीचर ने पूछा कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं हीरो बनना चाहता हूं. उस उम्र में मुझे यह भी नहीं पता था कि हीरो होने का क्या मतलब होता है."

यह एहसास तब हुआ जब वह धर्मेंद्र के साथ फिल्म सेट पर जाने लगे. उन्होंने कहा, "मैंने देखा कि लोग मेरे पिता को किस नजर से देखते थे. जनता और उनके फैंस की निगाहों में जो प्यार था, वह मैंने दूसरे अभिनेताओं में नहीं देखा. यही एक बड़ी वजह बन गया कि मैं हीरो बनना चाहता था. मैं दर्शकों से वही प्यार पाना चाहता था."

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Published at : 03 Jun 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Bobby Deol Bandar
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