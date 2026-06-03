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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'डॉन 3' विवाद के बीच रणवीर सिंह का बड़ा एक्शन, FWICE को भेजा लीगल नोटिस

'डॉन 3' विवाद के बीच रणवीर सिंह का बड़ा एक्शन, FWICE को भेजा लीगल नोटिस

Don 3: 'डॉन 3' विवाद में अब रणवीर सिंह ने बड़ा एक्शन लेते हुए फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज को उनके नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 03 Jun 2026 08:39 AM (IST)
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रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से बाहर निकलने के मामले में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) ने धुरंधर एक्टर के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी करते हुए उन पर बैन लगा दिया था. वहीं अब इस विवाद ने कानूनी मोड़ ले लिया है. दरअसल अभिनेता ने भी एफडब्ल्यूआईसीई के खिलाफ एक्शनल लेते हुए फॉर्मल लीगल नोटिस भेज दिया है.

रणवीर सिंह ने FWICE के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
बता दे कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह ने  2 जून को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ को कानूनी नोटिस भेजा. रणवीर ने अपने इस नोटिस के जरिए एफडब्ल्यूआईसीई के एक्टर के खिलाफ जारी किए गए नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव के निर्देश को चुनौती दी है और उनका तर्क है कि इस मामले में फिल्म वर्कर्स बॉडी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है. हालांकि नोटिस में की गई सटीक मांगें अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई हैं. वहीं एफडब्ल्यूआईसीई ने इस विवाद पर क्लियरिफिकेशन देने के लिए 3 जून (आज) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है.

क्या है रणवीर सिंह और एफडब्ल्यूआईसीई  के बीच विवाद?
बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर सिंह कथित तौर पर फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्म 'डॉन 3' से शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही बाहर हो गए. प्रोडक्शन हाउस ने इस घटना के चलते लगभग 40-45 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया है, जिसमें प्री-प्रोडक्शन कॉस्ट और एक्टर को एकोमोडेट रने के लिए किए गए शेड्यूलिंग कमिटमेंट्स का हवाला दिया गया है. इस मामले को लेकर एफडब्ल्यूआईसीई ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया और अपने सभी एफिलिएटेड मेंबर यूनियन से रणवीर सिंह से जुड़े  किसी भी प्रोजेक्ट पर काम न करने के लिए कहा.

एफडब्ल्यूआईसीई ने बाद में क्लियर किया कि इस निर्देश को "प्रतिबंध" नहीं कहा जाना चाहिए, हालांकि इंडस्ट्री और मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया थाय

रणवीर सिंह ने क्या दिया था रिएक्शन
एफडब्ल्यूआईसीई की घोषणा के तुरंत बाद रणवीर सिंह ने अपने स्पोकपर्सन के जरिए मामले पर अपना रिएक्शन दिया था. आरोपों का सीधे जवाब दिए बिना, अभिनेता के स्पोकपर्सन द्वारा जापी बयान में कहा गया, "रणवीर सिंह फिल्म जगत और डॉन फ्रैंचाइज़ी से जुड़े सभी लोगों के लिए काफी सम्मान रखते हैं. डॉन 3 से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के दौरान, उन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधे रखी है, यह मानते हुए कि प्रोफेशनल डिसकशन और पर्सनल इक्वेशन को डिग्निटी, मैच्योरिटी और आपसी सम्मान के साथ ही बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है."

'डॉन 3' के बारे में
'डॉन 3' की ऑफिशियल अनाउंसमेंट साल 2023 में हुई थी, जिसमें रणवीर सिंह को एक टीज़र के जरिये इस फ्रेंचाइज़ी के नए चेहरे के रूप में पेश किया गया था. फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू होने की उम्मीद थी, विवादों के चलते 2025 के अंत में ही ये प्री-प्रोडक्शन में पहुंची.  फिलहाल, रणवीर के बाहर होने के बाद से 'डॉन 3' का भविष्य अधर में लटका हुआ है क्योंकि न तो ऑफिशियली इसकी कास्टिंग की अनाउंसमेंट की गई है और न ही प्रोडक्शन की कोई टाइमलाइन बताई गई है

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Published at : 03 Jun 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
FWICE Farhan Akhtar Ranveer SIngh DON 3
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