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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सन्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की 12-सदस्यीय टीम घोषित, 2 नए खिलाड़ी शामिल

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की 12-सदस्यीय टीम घोषित, 2 नए खिलाड़ी शामिल

न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से लॉर्ड्स में शुरू होने जा रहे पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने 12-सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. जानिए किन खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 03 Jun 2026 08:19 AM (IST)
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न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से लॉर्ड्स में शुरू होने जा रहे पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने 12-सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें अनकैप्ड बल्लेबाज एमिलियो गे और तेज गेंदबाज सोनी बेकर को शामिल किया है.

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा, 'डरहम के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज एमिलियो गे और हैम्पशायर के तेज गेंदबाज सोनी बेकर, जिन्हें अभी तक (टेस्ट) कैप नहीं मिली है, इन्हें टीम में शामिल किया गया है. ससेक्स के सीमर ओली रॉबिन्सन फरवरी 2024 के बाद पहली बार इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं.'

टीम में शामिल नए खिलाड़ी डरहम के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज गे और हैम्पशायर के तेज गेंदबाज बेकर हैं, जबकि ससेक्स के ओली रॉबिन्सन फरवरी 2024 के बाद पहली बार टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं.

आर्चर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में नहीं खेलेंगे, जो लगातार छह महीने खेलने के बाद फिलहाल ब्रेक पर हैं. आर्चर अभी बारबाडोस में हैं और पहले टेस्ट मैच के बाद ही इंग्लैंड पहुंचेंगे. वह 17 जून से शुरू होने वाली सीरीज के दूसरे मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.

इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि इस तेज गेंदबाज के मामले में सावधानी भरा रवैया अपनाया जाएगा. मैकुलम ने 'बीबीसी स्पोर्ट' से कहा, 'हमें जोफ्रा के आकलन की जरूरत है. वह इस समय थोड़ा आराम कर रहे हैं. हमने अतीत में देखा है कि हम जोफ्रा को उनके हाल पर छोड़ सकते हैं, उन्हें अपने खेल पर काम करने दे सकते हैं, और एक तय योजना का पालन करने दे सकते हैं.वह उस योजना का पूरी तरह से पालन करते हुए ही टीम में लौटते हैं.जब हम उनसे मिलेंगे, तभी तय करेंगे कि उनकी स्थिति क्या है और क्या वह दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं. अगर नहीं, तो हम तीसरे टेस्ट के बारे में सोचेंगे.'

आर्चर ने राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल अभियान के साथ 6 महीने बिताए. टेस्ट समर की तैयारियों के मामले में इस टूर्नामेंट से प्रभावित होने वाले कई खिलाड़ियों में से आर्चर भी एक हैं.आर्चर की गैरमौजूदगी के बावजूद, जैकब बेथेल को उंगली की चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से हटा दिया गया. बेथेल ने अपनी उंगली की चोट के कारण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के 2026 सीजन से पहले ही नाम वापस ले लिया था। उनके लॉर्ड्स में खेलने की उम्मीद है.

आईपीएल के दौरान ब्रायडन कार्स की कलाई में फ्रैक्चर हो गया था. उन्होंने इंग्लैंड के साथ लॉफबोरो ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया था, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं खेल सकेंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच के लिए टीम को 15 सदस्यों से घटाकर 12 कर दिया गया है. इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर एशेज सीरीज से बाहर रहने के बाद टीम में वापस आ गए हैं. रॉबिन्सन, गस एटकिंसन और जोश टंग के साथ तेज गेंदबाजी आक्रमण में अतिरिक्त अनुभव प्रदान करेंगे.

पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की 12-सदस्यीय टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), गस एटकिंसन, सन्नी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, एमिलियो गे, ओली रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टंग.

Published at : 03 Jun 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
Ben Stokes England Harry Brook NEW ZEALAND
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