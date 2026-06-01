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स्विमिंग पूल में प्रियंका चोपड़ा ने दिखाया दिलकश अंदाज, ब्लैक मोनोकनी ढाया कहर
Priyanka Chopra Photos: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने मोनोकनी में अपनी कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जो फैंस के बीच वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर फैंस के बीच सुर्खियों में है. हाल ही में उन्होंने अपने लेटेस्ट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया हैं, जो अब खूब वायरल हो रहे हैं. स्विमिंग पूल में प्रियंका अपने संडे को एंजॉय करती दिखीं, जिसमें उन्होंने ब्लैक मोनोकिनी पहना हैं. हर तस्वीर में उनकी दिलकश अदाएं फैंस को दिवाना बना रही है. तो आइए इसपर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 03:51 PM (IST)
Tags :Priyanka Chopra
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