कैटरीना कैफ की अजीब हेयरस्टाइल, बेटे विहान के लिए ढूंढ़ा नया गाना, विक्की संग वेकेशन की फोटोज वायरल

आगे लिखा- रेजा, आपकी तरफ देखकर ही मेरे पैरों में दर्द हो रहाहै. शुगर, ग्लूटन और डेयरी....गजापति कुलापति को कोल्ड हो गया... ये गाना मैंने खुद से डिस्कवर किया है. इसके बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया.इसमें कैटरीना ने ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहना है. खुले बाल और ग्रीनरी इस तस्वीर को खूबसूरत बना रही है.