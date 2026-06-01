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कैटरीना कैफ की अजीब हेयरस्टाइल, बेटे विहान के लिए ढूंढ़ा नया गाना, विक्की संग वेकेशन की फोटोज वायरल
Katrina Kaif Pics: कैटरीना कैफ ने मई की यादों से भरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में विक्की कौशल के साथ रोमांटिक पल, बर्थडे सेलिब्रेशन और पिकनिक के खूबसूरत लम्हें देखने को मिले.
एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने हाल ही में मई महीने के कई स्पेशल मोमेंट्स की तस्वीरों को शेयर किया हैं. इन तस्वीरों में कैटरीना के साथ विक्की कौशल और उनकी बेटे की झलक भी देखने को मिलीं. विक्की के बर्थडे से लेकर बेटे को स्टोरी सुनाने तक, कैटरीना ने सब कुछ फैंस के साथ शेयर किया हैं. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मई... शानदार रहा. मैं जिस भी शहर में जाती हूं, वहां सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट की तलाश जरूर करती हूं... खुशी की बात है कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन हॉट चॉकलेट है और यहां की कॉफी भी सबसे बेहतरीन है. खुशहाल परिवार, लेकिन मम्मी का हेयरस्टाइल थोड़ा अजीब लग रहा है.'
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Published at : 01 Jun 2026 05:27 PM (IST)
Tags :Katrina Kaif
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