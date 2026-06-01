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'ऊंचा लंबा कद' गाने में दिशा पाटनी के कातिलाना अंदाज, लुक्स से गिराती हैं बिजलियां
Disha Patani Look: दिशा पाटनी इन दिनों 'वेलकम टू द जंगल' के गाने 'ऊंचा लंबा कद' को लेकर सुर्खियों में हैं. गाने में उनके कई ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स देखने को मिले हैं, जो फैंस को बहुत पसंद आ रहे हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी इन दिनों अपने नए गाने को लेकर खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी और अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का गाना 'ऊंचा लंबा कद' रिलीज हुआ हैं, जिसे दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही हैं. फैंस इस गाने को सुनकर पहली फिल्म को याद कर रहे हैं. इसी बीच आइए दिशा पाटनी के आउटफिट और लुक पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 07:28 PM (IST)
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