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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाडीके शिवकुमार की शपथ से पहले राहुल गांधी का बड़ा फैसला, सिद्धारमैया को दिल्ली में दी ये बड़ी जिम्मेदारी 

डीके शिवकुमार की शपथ से पहले राहुल गांधी का बड़ा फैसला, सिद्धारमैया को दिल्ली में दी ये बड़ी जिम्मेदारी 

कर्नाटक में आज डीके शिवकुमार 34वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे. उनके साथ करीब 10 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिनमें सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया (45) भी शामिल हैं, जोकि MLC हैं. 

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 03 Jun 2026 06:56 AM (IST)
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कर्नाटक में डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने बड़ा फैसला लिया है. पूर्व सीएम सिद्धारमैया को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी (CWC) का सदस्य बनाया गया है. सीडब्ल्यूसी पार्टी के सबसे बड़े फैसले लेने वाली बॉडी है. बता दें कि बुधवार यानी आज शाम करीब चार बजे डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सिद्धारमैया को तुरंत प्रभाव से CWC का सदस्य नियुक्त किया है.

कर्नाटक में आज 64 साल के डीके शिवकुमार 34वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे. उनके साथ करीब 10 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिनमें सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया (45) भी शामिल हैं, जोकि MLC हैं.

ये भी पढ़ें- शुभेंदु सरकार के खिलाफ ममता का बड़ा धरना, शामिल होने पहुंचे TMC के सिर्फ 5 विधायक और 6 सांसद

राहुल गांधी-खरगे होंगे शपथग्रहण में मौजूद

डीके शिवकुमार के शपथग्रहण समारोह में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मौजूद रहे हैं. शिवकुमार के साथ शपथ लेने वाले 10 मंत्रियों की संभावित सूची में सिद्धारमैया कैबिनेट के कई वरिष्ठ और दो युवा चेहरे - मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे और कृष्णा बायरेगौड़ा शामिल हैं. कांग्रेस की कोशिश होगी कि पहले राउंड में कैबिनेट का गठन कर्नाटक में जाति समीकरणों को बैलेंस में रखकर किया जाए.

कांग्रेस साधेगी जातीय समीकरण

इसीलिए एमबी पाटिल और ईश्वर खंड्रे- दोनों ही लिंगायत समुदाय से आते हैं. दलित समुदाय से आने वाले जी परमेश्वर, वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले रामलिंगा रेड्डी, एसटी समुदाय से सतीश जरकीहोली और ईसाई केजे जॉर्ज आज शपथ ले सकते हैं. कैबिनेट के लिए मुस्लिम उम्मीदवार मौजूदा स्पीकर और पूर्व मंत्री यूटी खादर हो सकते हैं. सिद्धारमैया की जगह OBC चेहरा उनके बेटे यतींद्र हो सकते हैं, जबकि दलित चेहरा प्रियांक खरगे हो सकते हैं.

सिद्धारमैया सरकार के जिन मंत्रियों को झटका लग सकता है, उनमें शिवराज तंगदागी, मंकल वैद्य, बिरथी सुरेश और ज़मीर अहमद खान शामिल हैं. कर्नाटक में नए कैबिनेट बनाने की प्रक्रिया में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मौजूदा शिवकुमार की जगह राज्य कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति भी हो सकती है.

ये भी पढ़ें- TMC टूटी तो रितब्रता बनर्जी को मिलेगी ये बड़ी जिम्मेदारी, ममता बनर्जी को झटका देने की इनसाइड स्टोरी

Published at : 03 Jun 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
Siddaramaiah Karnataka Breaking News Abp News DK ShivKumar RAHUL GANDHI
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