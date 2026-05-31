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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडन्यूयॉर्क की सड़कों पर संजना सांघी ने बढ़ाया तापमान, टॉप और फ्लोरल स्कर्ट में बिखेरा ग्लैमर

न्यूयॉर्क की सड़कों पर संजना सांघी ने बढ़ाया तापमान, टॉप और फ्लोरल स्कर्ट में बिखेरा ग्लैमर

Sanjana Sanghi Look: हाल ही में एक्ट्रेस संजना सांघी ने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की है, जो फैंस को बहुत पसंद आ रही हैं. तस्वीरों में वो बेहद खूबसूरत और एलिगेंट दिख रही हैं. ए

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 May 2026 09:50 PM (IST)
Sanjana Sanghi Look: हाल ही में एक्ट्रेस संजना सांघी ने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की है, जो फैंस को बहुत पसंद आ रही हैं. तस्वीरों में वो बेहद खूबसूरत और एलिगेंट दिख रही हैं. ए

एक्ट्रेस संजना सांघी इन दिनों अपने लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर न्यूयॉर्क से कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नजर आ रही हैं. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरों को देखते हैं.

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संजना सांघी ने फोटो में ऑफ-व्हाइट कलर का फुल-स्लीव शर्ट-स्टाइल टॉप पहना है. टॉप पर हल्की सीक्विन और एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग की गई है, जो इसे एलिगेंट लुक दे रही है.
संजना सांघी ने फोटो में ऑफ-व्हाइट कलर का फुल-स्लीव शर्ट-स्टाइल टॉप पहना है. टॉप पर हल्की सीक्विन और एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग की गई है, जो इसे एलिगेंट लुक दे रही है.
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उन्होंने फ्लोरल प्रिंट वाली हाई-वेस्ट लॉन्ग स्कर्ट कैरी किया है. स्कर्ट पर कई रंगों के फूलों से खूबसूरत डिजाइन बने हैं, जो पूरे लुक को अट्रैक्ट बना रहे हैं.
उन्होंने फ्लोरल प्रिंट वाली हाई-वेस्ट लॉन्ग स्कर्ट कैरी किया है. स्कर्ट पर कई रंगों के फूलों से खूबसूरत डिजाइन बने हैं, जो पूरे लुक को अट्रैक्ट बना रहे हैं.
Published at : 31 May 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
Sanjana Sanghi

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